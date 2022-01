PowerTap Hydrogen Capital: AES-100 Inc. erreicht ersten großen Meilenstein und befindet sich auf dem richtigen Weg für die beschleunigte kommerzielle Entwicklung eines Stromaggregats fürs Eigenheim

AES-100 Inc. erreicht ersten großen Meilenstein und befindet sich auf dem richtigen Weg für die beschleunigte kommerzielle Entwicklung eines Stromaggregats fürs Eigenheim

- Nach der Neuausrichtung von AES-100 Inc. auf den riesigen Heimatmarkt für grünen Wasserstoff; hat AES-100 seinen ersten großen Meilenstein erreicht und ist auf Kurs für seinen beschleunigten kommerziellen Zeitplan

- Inmitten globaler Lieferkettenprobleme freut sich AES-100, den Erhalt von zwei wichtigen Schlüsselgeräten bekannt zu geben. Die Produktionszellen ("Herzstück des AES-Heimkraftwerks") werden die nächste Testphase für das maßstabsgetreue Direct-to-Consumer-Kraftwerk mit grünem Wasserstoff von AES-100 ermöglichen

- Da die größten Gasversorger der Welt die Mischung von grünem Wasserstoff und die Umnutzung ihrer Pipelines ankündigen, ist AES-100 ideal positioniert, um die Gewinnung Brennstoff aus Wasserstoff und die Stromerzeugung für das Wohnhaus zu ermöglichen

VANCOUVER, British Columbia and IRVINE, California - 31. Januar 2022 - PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6B) (OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder the "Company" oder "MOVE") freut sich bekannt zu geben, dass seine 49 %ige Tochtergesellschaft AES-100 Inc. ("AES-100"), ein führendes Unternehmen für saubere Wasserstofftechnologie, zwei seiner neuesten Produktionszellen erhalten hat. Diese Zellen bilden das Herzstück des AES-Heimkraftwerks, das die Produktion von Wasserstoff und letztendlich Strom mit beispielloser Effizienz ermöglicht und gleichzeitig Widerstandsfähigkeit gegenüber üblichen Inertgasen bietet, die für andere Wasserstofftechnologien ein Problem darstellen.

Mit Ankündigungen der größten Gasversorger der Welt wird der AES-100-Technologie für den Verbraucher mit beschleunigter Geschwindigkeit Priorität eingeräumt, um den Marktbedarf zu decken. Mit mehr als 14 Millionen Haushalten allein in Kalifornien, einem Bundesstaat, in dem grüne Energie routinemäßig eingeschränkt wird, sind die Chancen auf dem Inlandsmarkt erheblich.

"Obwohl die Zahl variiert, verbraucht der durchschnittliche amerikanische Haushalt etwa 30 kWh pro Tag. AES-Technologie und -Design werden mit variablen Raten über 70 kWh pro Tag entwickelt und getestet. Mit Tests in diesem Umfang ist das Heimstromerzeugung für den Einsatz in kleinen und großen Haushalten gleichermaßen geeignet. Wir freuen uns, mit Raten testen zu können, die den Anforderungen für kommerzielle Anwendungen entsprechen", sagte Channce Fuller, CEO von AES-100 Inc.

Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt positionieren sich, um Milliarden von Dollar an Infrastruktur umzufunktionieren, um die Wasserstoffwirtschaft der Zukunft zu ermöglichen. Am Beispiel einer kürzlichen Ankündigung in den Niederlanden sind die staatlichen Einnahmen aus Erdgas in nur 10 Jahren von 10,7 Milliarden Euro auf nur 140 Millionen Euro im Jahr 2020 gesunken, da die Regierung auf einen Übergang zu Wasserstoff weg von fossilen Brennstoffen drängt. Dieser Wandel, der sich weltweit vollzieht, ist eine Chance für die Speicherung von Wasserstoff in den Pipelines, gefolgt von der Extraktion und Umwandlung, um die Haushalte der Zukunft mit Strom zu versorgen.

"Die jährlichen Schätzungen für den Umsatz mit grünem Wasserstoff übersteigen jetzt 700 Milliarden US-Dollar bis 2050. Bei einer so erheblichen Nachfrage müssen Wasserstofftechnologien auf der ganzen Welt synergetisch zusammenarbeiten, um den wachsenden Bedarf zu decken. Mit den neuen Produktionszellen im Werk unseres Entwicklungspartners ist AES-100 Inc. zunehmend gut positioniert, um die Marktanforderungen zu erfüllen", fügte Mr. Fuller hinzu.

Während die Tests und Validierungen fortgesetzt werden, wird das Unternehmen den Markt weiterhin über das Erreichen weiterer wichtiger Entwicklungsmeilensteine von AES-100 auf dem Laufenden halten.

Über AES-100 Inc. AES-100 Inc. ist ein grünes Technologieunternehmen in der Venture-Phase, das sich auf die Entwicklung neuartiger Technologien zur Wasserstofferzeugung und -trennung konzentriert. AES besitzt die exklusiven Rechte und das geistige Eigentum an der AES-Technologie zur Herstellung von Wasserstoff.

AES-100 Inc. ist ein privates Unternehmen, dessen Eigentum von PowerTap Hydrogen Capital Corp. (NEO: MOVE) (FWB:2K6B) (OTC: MONTNF) und von Aberdeen International gehalten wird, wobei der Rest des Eigentums in Privatbesitz ist.

PowerTap gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen gemäß dem am 26. Juli 2021 abgeschlossenen und am 27. Juli 2021 angekündigten Kaufvertrag zum Erwerb von 49 % von AES (der "Kaufvertrag") am 31. Januar 2022 weitere 20.000.000 ausgegeben hat Stammaktien zu einem angenommenen Wert von 0,50 $ pro Stammaktie an die verkaufenden Aktionäre von AES-100 Inc. auf anteiliger Basis im Austausch für eine 49-prozentige Beteiligung an AES-100 Inc. Die Ausgabe dieser zusätzlichen Stammaktien ist die Abschlusszahlung durch das Unternehmen im Rahmen des Kaufvertrags für seine 49 %-Beteiligung an AES. Die Übernahme von AES ist eine marktübliche Transaktion und die Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum und unterliegen der Annahme der endgültigen Einreichungsunterlagen durch Neo Exchange.

