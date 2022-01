PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap gibt die Wahl von Pinakin Patel, Erfinder der AES-Technologie, in den California Hydrogen Business Council (CHBC) bekannt

PowerTap gibt die Wahl von Pinakin Patel, Erfinder der AES-Technologie, in den California Hydrogen Business Council (CHBC) bekannt

- Pinakin Patel, Erfinder der AES-Technologie, wurde in den Vorstand des California Hydrogen Business Council (CHBC) gewählt.

- Der CHBC ist eine angesehene Gruppe, die sich auf nationaler Ebene für die Wasserstoffpolitik einsetzt und die Kommerzialisierung neuer und bestehender Technologien fördert.

- Die Ernennung von Herrn Patel wird sicherstellen, dass die AES-Technologie den Anforderungen des Übergangs der Vereinigten Staaten zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft entspricht, und stellt einen weiteren Schritt zur erfolgreichen Einführung und Vermarktung der AES-Technologie dar.

Toronto, Kanada - 24. Januar 2022 - PowerTap gibt bekannt, dass Pinakin Patel, Mitbegründer der AES-100 Inc. und führender Erfinder der Advance Electrolyzer Technology (AES) für grüne Wasserstofftechnologie, in den Vorstand des CHBC gewählt wurde. Der California Hydrogen Business Council ist eine Organisation auf nationaler Ebene, die sich für die Kommerzialisierung von kohlenstoffarmen und grünen Wasserstofftechnologien einsetzt. Zu seinen Mitgliedern zählen über 140 Unternehmen, die weltweit in allen Bereichen der Wasserstoffversorgungskette tätig sind.

Als früheres Mitglied im Board of Directors der National Hydrogen Association hat Herr Patel Anerkennung und Auszeichnungen für seine zahlreichen Beiträge zur aufstrebenden grünen Wasserstoffindustrie erhalten. Von besonderer Bedeutung ist, dass Herr Patel sich erfolgreich für die Definition von grünem Wasserstoff eingesetzt hat, die auch Wasserstoff aus Abfällen umfasst. Diese erweiterte Definition eröffnete neue Wege zur Entwicklung von preiswerterem grünem Wasserstoff. Sie ermöglichte die Einbeziehung anderer Ausgangsstoffe wie Biogas, Faulgas, Deponiegas und erneuerbares Erdgas. Diese Pionierarbeit von Herrn Patel hat die Grundlage der entstehenden grünen Wasserstoffindustrie für den Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung von morgen geschaffen. Sie hat auch sein anhaltendes Engagement für die AES-Technologie gestärkt.

Als Hauptinvestor in die AES-Technologie strebt PowerTap die Nutzung der besten Ideen und die Zusammenarbeit mit den besten Talenten der Welt an, um unsere ehrgeizigen Ziele im Bereich der grünen Energie zu verfolgen.

Kalifornien ist ein wichtiger Zielmarkt für die AES-Technologie. Durch den zunehmenden Umfang der Erzeugung von grüner Energie ist das kalifornische Stromnetz gezwungen, die Stromerzeugung tagsüber zu drosseln. Diese Drosselung ist für die kalifornischen Steuerzahler teuer und eine Verschwendung wertvoller grüner Energie. Die AES-Technologie bietet eine vielversprechende Lösung für das Problem der Drosselung der Stromerzeugung, indem sie sicherstellt, dass überschüssige grüne Energie in Form von Wasserstoff für eine spätere Verwendung gespeichert wird.

Ein Sitz im CHBC-Vorstand wird dazu beitragen, die einzigartigen Vorteile der AES-Technologie bei der Verringerung der Emissionen aus dem Verkehrssektor, der stationären Stromerzeugung und der Industrie in Kalifornien und in den gesamten Vereinigten Staaten zu vorzustellen. Dies ist ein weiterer Schritt, der nicht nur zu einer beschleunigten Kommerzialisierung der AES-Technologie beiträgt, sondern auch die AES-Technologie und ihre Position auf dem Markt hervorhebt.

Über AES-100 Inc. AES-100 Inc. ist ein grünes Technologieunternehmen im Venture-Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Technologien zur Wasserstofferzeugung und -trennung konzentriert. AES besitzt die exklusiven Rechte und das geistige Eigentum an der AES-Technologie zur Herstellung von Wasserstoff.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

