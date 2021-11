PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap schließt Partnerschaft mit Capstone Green Energy (CGRN: Nasdaq) über strategisches Lizenzierungs- und Auftragsfertigungsabkommen

29.11.2021

PowerTap schließt Partnerschaft mit Capstone Green Energy (CGRN: Nasdaq) über strategisches Lizenzierungs- und Auftragsfertigungsabkommen

VANCOUVER, British Columbia und IRVINE, Kalifornien, 29. November 2021. PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen" oder "MOVE" ) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein strategisches Produktions- und Lizenzabkommen mit der in Kalifornien ansässigen Gesellschaft Capstone Green Energy (CGRN:Nasdaq) für die Prototypherstellung der patentrechtlich geschützten Wasserstoffproduktions- und Abgabestation der dritten Generation von PowerTap (die "PowerTap-Einheit") unterzeichnet hat. Jede PowerTap-Einheit ist modular aufgebaut und nutzt PowerTaps geschützte Technologie zur Herstellung und Abgabe von blauem Wasserstoff vor Ort.

PowerTap konzentriert sich darauf, den großen Mangel an Wasserstoffinfrastrukturen durch sein einzigartiges Vor-Ort-Wasserstoffproduktions- und Betankungssystem PowerTap 3 zu beheben. PowerTaps patentierte Lösung umfasst eine kompakte SMR (Steam Methane Reforming, Dampf-Methan-Reformierung)-Technologie, die eine Wasserstoffproduktion vor Ort ermöglicht im Gegensatz zu herkömmlichen Fremdproduktionsverfahren. Als Ergebnis der neuen strategischen Vereinbarung wird Capstone Green Energy das kompakte Produkt für PowerTap für den Einsatz in Tankstellen und als Teil von Capstones dezentralen, emissionsarmen Microgrid-Lösungen herstellen. Die PowerTapsEinheit der 3. Generation wandelt Erdgas, einschließlich erneuerbaren Erdgases, in Wasserstoff vor Ort um und und bezweckt die effektive Nutzung eines innovativen Kohlenstoffabscheidungssystems.

"Seit dem Erwerb der Marke PowerTap und des Portfolios an geistigem Eigentum im Bereich der Wasserstoffbetankung hat PowerTap die erworbene Technologie erheblich verbessert, um sie effizienter, kostengünstiger und rationeller zu gestalten, und wir freuen uns, das PowerTap-Wasserstoffbetankungssystem der dritten Generation auf den Markt zu bringen", so David Bray, leitender Berater von PowerTap. "Im Januar 2021 schlossen wir uns mit der Andretti Group zusammen, da diese über ein ausgedehntes Netzwerk an der Westküste verfügt und sich für zweckbestimmte Betriebe vor Ort einsetzt. Diese Partnerschaft wird es PowerTap ermöglichen, Hand in Hand mit der Andretti Group auf Standortebene zu arbeiten, damit ein spannendes Kundenerlebnis mit der Wasserstoffbetankung erzielt wird. Ich freue mich, heute bekannt geben zu können, dass wir eine strategische Lizenz- und Produktionsvereinbarung mit Capstone Green Energy abgeschlossen haben, um unsere Produktentwicklungsarbeiten zu verbessern und unsere kommerziellen Wasserstoffproduktions- und Betankungsprodukte herzustellen. Wir haben uns für Capstone Green Energy entschieden, da das Unternehmen über das bewährte Know-how in den Bereichen Produktentwicklung, Zertifizierung sowie Herstellung verfügt und dadurch PowerTap bei der Verwirklichung unserer strategischen Wasserstoffvision unterstützen wird."

"PowerTaps Wasserstoffproduktions- und Abgabesystem für blauen Wasserstoff vor Ort der dritten Generation ist eine einzigartige Lösung, die den Aufbau der benötigten Wasserstoffinfrastruktur in den Vereinigten Staaten und im Ausland vorantreiben wird. Wir freuen uns, diese strategische Partnerschaft mit Capstone Green Energy einzugehen, einem erfahrenen Hersteller von umweltfreundlichen Lösungen für Partner auf der ganzen Welt", sagte Raghu Kilambi, CEO von PowerTap Hydrogen Capital Corp.

Gleichzeitig mit dem Beginn der Herstellung der PowerTap-Einheiten hat das Unternehmen erste kommunale Anträge für Wasserstofftankstellen an bestehenden Tankstellen in Nordkalifornien gestellt und plant, von den kürzlich angekündigten neuen US-Bundesanreizen und Finanzmitteln für die Wasserstoffinfrastruktur im Rahmen des kürzlich verabschiedeten Infrastrukturgesetzes der USA zu profitieren. Darüber hinaus wird PowerTap (wie in unserer Pressemitteilung vom 14. Mai 2021 erwähnt) am kalifornischen Low Carbon Fuel Standard ("LCFS", Standardinfrastrukturprogramm für Treibstoff mit niedrigem Kohlenstoffgehalt) Carbon Credit-Programm teilnehmen. Das kalifornische LCFS-Programm bietet PowerTap die Möglichkeit, durch den Verkauf von LCFS-Zertifikaten auf den Emissionshandelsmärkten Einnahmen zu erzielen, bevor es Wasserstoff aus seinen Anlagen abgibt. (

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/14/2230177/0/en/PowerTap-s-use-of-Renewable-Natural-Gas-significantly-increases-its-carbon-credit-potential-under-California-s-Low-Carbon-Fuel-Standard-Carbon-Credit-Program.html)

"Wir bauen unsere Präsenz in der sich ständig verändernden Energielandschaft durch unsere ergänzenden Netzwerkpartner und Technologien weiter aus, die es den Kunden von Capstone Green Energy ermöglichen, ihre Kohlenstoffreduktionsziele zu realistischen Kosten zu erreichen", sagte Darren Jamison, Chief Executive Officer von Capstone Green Energy. "Capstone hat sich mehrere Wasserstoffprodukte und Wasserstoffumwandlungstechnologien angeschaut. Wir haben uns für PowerTap entschieden, weil ihr innovatives Produkt die Kosten und Komplikationen bei der Lieferung von Wasserstoff eliminieren und eine zweckbestimmte Wasserstoffversorgung vor Ort für unsere Mikroturbinensysteme sicherstellen wird."

"Als führender Anbieter von dezentralen Energielösungen können die Produkte von Capstone Green Energy in der Nähe einer Wasserstofferzeugungsquelle, wie PowerTaps innovatives Angebot, platziert werden, wodurch die Effizienzverluste und Kosten, die mit der Umwandlung und dem Transport von Wasserstoff verbunden sind, reduziert werden. In Kombination mit den geplanten Steuergutschriften für die Wasserstoffproduktion und Effizienzinvestitionen wird die Vor-Ort-Lösung von Capstone zu einer kostengünstigen, schnell auf den Markt zu bringenden Option, die es den Kunden ermöglicht, ihre Kohlenstoffemissionen erheblich zu reduzieren oder sogar zu eliminieren", sagte Jim Crouse, Chief Revenue Officer von Capstone Green Energy.

"Heute wird Wasserstoff von vielen als der heilige Gral der kohlenstofffreien Grundlaststromerzeugung und der dezentralen Erzeugung angesehen. In dem Maße, wie wir unsere Fähigkeit verbessern, Wasserstoff wirtschaftlich vor Ort zu produzieren, haben wasserstoffbetriebene KWK-Anlagen und Mikronetze das Potenzial, die Energiebranche zu revolutionieren", schloss Crouse.

ÜBER POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP.

PowerTap Hydrogen Capital Corp. installiert über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") eine Wasserstoffproduktions- und Abgabeinfrastruktur in den USA. PowerTaps patentierte Lösung wurde über 20 Jahre entwickelt. PowerTap vermarktet jetzt sein Produkt des blauen Wasserstoffs der dritten Generation, das sich auf die Betankungsbedürfnisse der Automobil- und Langstrecken-Lkw-Märkte konzentrieren wird, denen die Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur fehlt. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen, wobei die meisten bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von industriellen Herstellern beziehen, die den Wasserstoff mittels Tanklaster zu den einzelnen Tankstellen transportieren.

PowerTap Hydrogens Stammaktien sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der NEO Exchange unter: https://www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE#!/market-depth

www.PowerTapcapital.com www.PowerTapfuels.com

Über Capstone Green Energy

Capstone Green Energy ( www.CapstoneGreenEnergy.com) (NASDAQ: CGRN) ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Microgrid-Lösungen und Vor-Ort-Energietechnologie-Systemen, der Kunden auf der ganzen Welt hilft, ihre Ziele in den Bereichen Umwelt, Energieeinsparung und Widerstandsfähigkeit zu erreichen. Capstone Green Energy konzentriert sich auf vier Hauptgeschäftsbereiche. Über das Energy as a Service (EaaS)-Geschäft bietet Capstone Green Energy Mietlösungen unter Verwendung seiner Mikroturbinen-Energiesysteme und Batteriespeichersysteme, umfassende Factory Protection Plan (FPP)-Serviceverträge, die die Lebenszykluskosten garantieren, sowie Aftermarket-Ersatzteile. Der Geschäftsbereich Energieumwandlungsprodukte stützt sich auf die branchenführenden, hocheffizienten, emissionsarmen und widerstandsfähigen Mikroturbinen-Energiesysteme des Unternehmens, die skalierbare Lösungen sowie eine breite Palette kundenspezifischer Lösungen bieten, einschließlich hybrider Energiesysteme und größerer Industrieturbinen. Der Geschäftsbereich Energy Storage Products entwirft und installiert Speichersysteme für Kleinstnetze und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die eine Kombination aus Batterietechnologien und Überwachungssoftware nutzen. Über Hydrogen Energy Solutions bietet Capstone Green Energy seinen Kunden eine Vielzahl von Wasserstoffprodukten an, darunter auch die Mikroturbinen-Energiesysteme des Unternehmens.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte: www.CapstoneGreenEnergy.com. Folgen Sie Capstone Green Energy auf Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube.

Kontakt Capstone:

Capstone Green Energy Investor and investment media inquiries: 818-407-3628 ir@CGRNenergy.com

PowerTap

PR-Kontakt

Ajay Bruno

Account Director AMW PR

Mobil: 732 546 4287

Büro: 212 542 3146 ajay@amwpr.com

PowerTap Investorenkontakt: Tyler Troup, Circadian Group IR MOVE@circadian-group.com

Kontakt bei PowerTap

Raghu Kilambi raghu@hydrogenfueling.co Tel.: +1 604-687-2038

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

