DGAP-News: PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap startet eine strategische Überprüfung zur Erschließung des Shareholder-Values (deutsch)

VANCOUVER, British Columbia und IRVINE, Kalifornien, 5. Oktober 2021. PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen" oder "MOVE" ) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Prozess zur Erkundung strategischer Wege zur Maximierung des Shareholder-Values einleiten wird. Das Unternehmen und externe Berater werden eine breite Palette von Optionen erwägen, darunter den Erhalt strategischer Investitionen, internationale Joint Ventures, strategische Fusionen und die Börseneinführung seiner hundertprozentigen PowerTap Hydrogen Fueling Corp. durch eine Fusion mit einer in den USA ansässigen Special Purpose Acquisition Corp. (SPAC, zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft)

Raghu Kilambi, CEO von PowerTap, bemerkte: "Angesichts verschiedener Anfragen, die wir in den letzten Monaten von potenziellen strategischen Partnern weltweit und mehreren in den USA notierten SPACs erhalten haben, entschieden wir, dass es vernünftig ist, zur Maximierung des Shareholder-Values Finanzberater zu engagieren und einen formellen Prozess durchzuführen. Unsere Finanzberater kennen sich mit sauberer Energie und Wasserstoff bestens aus und sind begeistert vom Potenzial der weltweiten Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur. Die Wasserstoffindustrie hat in den letzten 18 Monaten weltweites Interesse geweckt und unsere einzigartige, patentierte PowerTap-Technologie zur Wasserstofferzeugung vor Ort ist gut positioniert, um eine wichtige Rolle beim Aufbau der weltweit benötigten Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur zu spielen, die für den Bau des Wasserstoff-Highways erforderlich ist."

Es kann nicht gewährleistet werden, dass diese Mandate zu einer Transaktion oder anderen strategischen Veränderungen oder Ergebnissen führen. Das Unternehmen hat keinen Zeitplan für den Abschluss seiner Überprüfung festgelegt und beabsichtigt nicht, sich weiter zu äußern, es sei denn, der Board of Directors von PowerTap hat einer bestimmten Vorgehensweise zugestimmt oder das Unternehmen hat anderweitig festgestellt, dass eine weitere Offenlegung angemessen oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

PowerTap arbeitet weiterhin an einer Aufnahme in die NASDAQ und wird Updates mittels Pressemitteilungen bereitstellen.

PowerTap hat Jefferies LLC als leitenden Finanzberater und Kapitalmarktberater und Canaccord Genuity Corp. als Finanzberater für seinen Prozess der Erkundung wertschöpfender und synergetischer Möglichkeiten beauftragt.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die Mechanismen seiner Sponsoring-Gebührenzahlung in Bezug auf seine ursprünglich am 17. Mai 2021 angekündigte Sponsoring-Vereinbarung für den Indy Lights Wagen Nr. 17, der von Devlin DeFrancesco gesteuert wird, geändert hat. Als Teil der Sponsoring-Gebühr für 2021 wird das Unternehmen weitere 2.100.000 Stammaktien zum angenommenen Wert von 0,73 Dollar pro Stammaktie ausgeben. Die Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum und unterliegen der Annahme der endgültigen Einreichungsdokumente durch Neo Exchange.

ÜBER POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP.

PowerTap Hydrogen Capital Corp. installiert über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") eine Wasserstoffproduktions- und Abgabeinfrastruktur in den USA. PowerTaps patentierte Lösung wurde über 20 Jahre entwickelt. PowerTap vermarktet jetzt sein Produkt des blauen Wasserstoffs der dritten Generation, das sich auf die Betankungsbedürfnisse der Automobil- und Langstrecken-Lkw-Märkte konzentrieren wird, denen die Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur fehlt. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen, wobei die meisten bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von industriellen Herstellern beziehen, die den Wasserstoff mittels Tanklaster zu den einzelnen Tankstellen transportieren.

