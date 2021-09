DGAP-News: PowerTap Hydrogen Capital: PowerTaps AES meldet Durchbruch, extrahiert 'verlorenen' Wasserstoff aus Erdgaspipelines (deutsch)

PowerTap Hydrogen Capital: PowerTaps AES meldet Durchbruch, extrahiert 'verlorenen' Wasserstoff aus Erdgaspipelines

PowerTaps AES meldet Durchbruch, extrahiert "verlorenen" Wasserstoff aus Erdgaspipelines

VANCOUVER, British Columbia, 03. September 2021 (GLOBE NEWSWIRE) PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ihre zu 49 % unternehmenseigene Advanced Electrolyzer Systems ("AES"), entwickelt von Pinakin Patel und seinem Team, einem Unternehmen, das für seine vielen Branchen bedeutende Bundeszuschüsse erhalten hat, jetzt wesentliche Ergebnisse im neuartigen und kritischen Bereich der Wasserstoffrückgewinnung aus Erdgaspipelines gezeigt hat.

Unsere wegweisenden Tests haben gezeigt, dass die patentierte AES-Technologie in der Lage ist, überschüssigen erneuerbaren Strom als Wasserstoff in Erdgaspipelines zu speichern. Derzeit gibt es KEINE kostengünstige Lösung, diesen Wasserstoff für die kommerzielle Nutzung zurückzugewinnen.

Laborversuche über einen Zeitraum von 5000 Stunden haben gezeigt, dass die effiziente Extraktion von Wasserstoff, der in Erdgaspipelines gespeichert ist, mit den Systemen von AES wirtschaftlich rentabel ist.

Dies ist ein kritischer Teil der Lösung eines Hauptproblems (Netzinstabilität) und erzeugt eine bedeutende neue potenzielle Quelle sauberer Energie (Wasserstoffabscheidung und -speicherung), die bisher verworfen wurde oder auf wirtschaftliche Weise nicht genutzt werden konnte.

In vielen Gerichtsbarkeiten weltweit führt überschüssiger Solar- und Windstrom zu Problemen mit der Netzinstabilität, was zu einem Mangel an Vorhersehbarkeit und Zuverlässigkeit für große Stromverbraucher führt. Die aktuelle Lösung ist die "Kürzung" der Produktion. Dies ist ein sehr ineffizientes und teures Mittel zur Regelung der Netzstabilität. Allein dem Bundesstaat Kalifornien sind Einnahmen in Höhe von über 100 Millionen USD entgangen, da überschüssiger Strom in seinem Stromnetz verteilt werden muss. Darüber hinaus muss Kalifornien die Nachbarstaaten bezahlen, um überschüssigen Ökostrom mit enormen Kosten und Belastungen zu entfernen.

Unsere weltweit anwendbare Lösung konzentriert sich auf die "niedrig hängenden Früchte", da die AES-Technologie diesen wertvollen Überschussstrom als Wasserstoff in bestehenden Erdgaspipelines speichern kann. "Die Rückgewinnung dieses Wasserstoffs zur Wiederverwendung ist ein potenzieller Multi-Milliarden-Dollar-Markt", sagte Herr Patel.

Der in der Pipeline gespeicherte Wasserstoff wird ohne wesentliche Änderungen der bestehenden Infrastruktur einem Wasserstoffgehalt von etwa 10 % entsprechen. Unsere fortschrittliche Technologie bietet eine kostengünstige Lösung zur Rückgewinnung dieses "verlorenen" Wasserstoffs für eine höherwertige Nutzung in der aufstrebenden grünen Transportindustrie. Das wichtigste Leistungsversprechen unserer Technologie ist die Fähigkeit, Wasserstoff am Verwendungsort zu extrahieren, wodurch die Wasserstofftransportkosten und die damit verbundenen Sicherheitsprobleme vermieden werden.

In den Vereinigten Staaten und in Europa würde dies erhebliche Fortschritte in Richtung einer Wasserstoffinfrastruktur bedeuten, die für saubere und umweltfreundliche Elektrofahrzeuge benötigt wird. Jede Milliarde Kubikfuß Erdgas, das 10 % Wasserstoff enthält, entspricht 100 Millionen Kubikfuß Wasserstoff. Dies ist genug Wasserstoff, um eine lokale Wirtschaft mit Elektroautos, Bussen, Lastwagen und Zügen anzutreiben. Unsere Technologie bietet eine modulare, skalierbare und kostengünstige Lösung, um diesen Wasserstoff sicher und effizient aus der bestehenden Erdgasinfrastruktur zu extrahieren.

AES erweitert derzeit seine Tests im Labormaßstab, was seine Leistung an einer Host-Site-Pipeline demonstrieren wird. Angesichts der bisherigen Ergebnisse und der bereits vorhandenen Testinfrastruktur schätzt PowerTap, dass sich diese Technologie schnell in Richtung Kommerzialisierung bewegen und schnell entwickelnde Multi-Milliarden-Dollar-Märkte für grünen Wasserstoff erschließen kann.

ÜBER POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP. PowerTap Hydrogen Capital Corp. installiert über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") eine Wasserstoffproduktions- und Abgabeinfrastruktur in den USA. PowerTaps patentierte Lösung wurde über 20 Jahre entwickelt. PowerTap vermarktet jetzt sein Produkt des blauen Wasserstoffs der dritten Generation, das sich auf die Betankungsbedürfnisse der Automobil- und Langstrecken-Lkw-Märkte konzentrieren wird, denen die Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur fehlt. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen, wobei die meisten bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von industriellen Herstellern beziehen, die den Wasserstoff mittels Tanklaster zu den einzelnen Tankstellen transportieren.

PowerTap Hydrogens Stammaktien sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der NEO Exchange unter: https://www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE#!/market-depth

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

