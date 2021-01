PREOS Global Office Real Estate & Technology AG begrüßt geplante Mehrheitsbeteiligung eines strategischen Investors / Bedeutende Impulse für weiteres Wachstum erwartet

28.01.2021

Leipzig, 28.01.2021 - Der Vorstand der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850 ) ist von der Großaktionärin des Unternehmens, der publity AG ( ISIN DE0006972508 ), darüber informiert worden, dass diese anstrebt, eine PREOS-Mehrheitsbeteiligung an einen strategischen Investor zu veräußern (vgl. Ad hoc Mitteilung der publity vom 25.01.2021 um

17:48 Uhr). Der Vorstand der PREOS begrüßt diese Pläne ausdrücklich.

Bei dem potenziellen Erwerber der Mehrheitsbeteiligung handelt es sich um einen renommierten, international tätigen asiatischen Mischkonzern mit einer Bilanzsumme im umgerechnet zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich und mehreren zehntausend Mitarbeitern weltweit. PREOS erwartet von dem möglichen neuen Mehrheitsaktionär signifikante Impulse für das weitere Unternehmenswachstum und insbesondere für die Internationalisierung des Immobilienportfolios.

Der potenzielle Käufer und die publity AG tauschen sich derzeit zudem aus, bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion, PREOS in den kommenden Quartalen Kapital zur weiteren Unternehmensexpansion im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zur Verfügung stellen zu wollen. Damit wäre PREOS in der Lage, umfassend Marktopportunitäten zum Ankauf attraktiver Büroimmobilien in Deutschland und europäischen Top-Metropolen zu nutzen und noch im laufenden Jahr Immobilien im Wert von bis zu 1 Mrd. Euro zu erwerben. Durch den neuen potenziellen Investor erhielte die PREOS außerdem die Möglichkeit, ihr internationales Netzwerk im Bereich Digitalisierung zu erweitern, um somit ihr Know-how hinsichtlich innovativer Technologien, wie zum Beispiel Blockchain und Token, weiter auszubauen und zu nutzen.

Der Vorstand und das gesamte Management-Team der PREOS werden auch mit neuem Mehrheitsaktionär in ihren jeweiligen Funktionen den Wachstumskurs von PREOS weiter vorantreiben.

Frederik Mehlitz, CEO der PREOS: "Der Einstieg des asiatischen Konzerns als neuer Mehrheitsaktionär wäre ein bedeutsamer Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Wir erhielten damit strategische Unterstützung und weitere finanzielle Mittel, die es uns erlauben, die bestehende Ankaufspipeline aus erstklassigen Büroimmobilien zügig umzusetzen und auch international forciert zu wachsen. Bereits heute hat PREOS im asiatischen Raum einen hervorragenden Namen als Immobilieninvestor, unser Netzwerk und unsere Marktwahrnehmung in der Region würden durch den neuen Mehrheitsaktionär weiter gestärkt. Entsprechend hoffe ich auf einen weiter positiven Verlauf der Gespräche und eine erfolgreiche Umsetzung der Transaktion im 2. Quartal dieses Jahres. Ich würde mich über künftig zwei starke und engagierte Großaktionäre freuen."

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG

Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE).

