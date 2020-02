DGAP-News: PREOS Real Estate AG: Finanzierung mit Helaba über 200 Mio. Euro für Portfolioausbau (deutsch)

PREOS Real Estate AG: Finanzierung mit Helaba über 200 Mio. Euro für Portfolioausbau

PREOS Real Estate AG: Finanzierung mit Helaba über 200 Mio. Euro für Portfolioausbau

- Helaba stellt 133 Mio. Euro für Ankauf des WestendCarree in Frankfurt am Main und 67 Mio. Euro für Sky-Deutschland-Zentrale bei München zur Verfügung

- Closing beider Ankäufe bereits erfolgt

- Weitere gemeinsame Projekte mit Helaba geplant

Leipzig, 11. Februar 2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850 ) kann den Abschluss einer Finanzierung mit der Helaba in Höhe von insgesamt 200 Mio. Euro vermelden. Davon wurden 133 Mio. Euro für den Ankauf des WestendCarree in Frankfurt am Main und 67 Mio. Euro für den Erwerb der Sky-Deutschland-Zentrale in Unterföhring bei München bereitgestellt. Die Helaba pflegt stets langfristige, partnerschaftliche Kundenbeziehungen und hat bereits signalisiert, den Ankauf von weiteren Objekten als Finanzierungspartner begleiten zu wollen.

Die nun gezahlte Kapitaltranche der Helaba stellt den abschließenden Fremdkapitalanteil sowohl für den Ankauf des ca. 30.550 Quadratmeter großen WestendCarree als auch für die Sky-Deutschland-Zentrale mit einer Mietfläche von rund 30.000 Quadratmetern dar. Das Closing beider Transaktionen ist nun bereits erfolgt; über Details zu den Kaufpreisen der Immobilien wurde jeweils Stillschweigen vereinbart.

Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG: "Wir freuen uns, dass mit der Helaba ein weiterer renommierter Finanzierungspartner gewonnen wurde. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung des Portfoliowachstums. Das Ziel ist weiterhin, in 2020 Immobilien für bis zu 2 Mrd. Euro zu erwerben und den Eigenbestand, der sich auf mittlerweile 1,1 Mrd. Euro beläuft, zügig zu erweitern."

Über die PREOS Real Estate AG

Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.

Über Helaba

Mit rund 6.100 Mitarbeitern sowie einer Bilanzsumme von 222 Mrd. Euro gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Die Helaba ist eine Universalbank mit enger Einbindung in die deutsche Sparkassenorganisation. Das Leistungsspektrum der Helaba im Immobilienbereich erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette von der Finanzierung über die Konzeption und Entwicklung bis zum Betrieb anspruchsvoller Objekte. Institutionellen Anlegern bietet die Helaba außerdem eine Vielzahl attraktiver Beteiligungsmöglichkeiten. Das Immobiliengeschäft gehört nicht nur zum Kerngeschäft der Bank, das gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft ist eine der stärksten Säulen der Helaba und gilt in den nationalen und internationalen Märkten dank herausragender Expertise, einem intelligenten Risikoprofil und stringentem Auftritt konstant als eines der Erfolgreichsten. Mehr Informationen zu Helaba im Internet auf: www.helaba.de

Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-52 E-Mail: preos@edicto.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PREOS Real Estate AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 261787790 E-Mail: info@preos.de Internet: www.preos.de

ISIN: DE000A2LQ850

WKN: A2LQ85 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 972553

