10.03.2022 / 08:59

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Sehr geehrte Finanzanalystinnen und Finanzanalysten

Die Direktion der Gruppe Vaudoise Versicherungen freut sich, Sie zur Pressekonferenz der Jahresergebnisse 2021 einzuladen, die am Mittwoch, 30. März 2022 stattfindet:

* 9.30 Uhr im Hotel Storchen, Weinplatz 2, Zürich

* 14 Uhr am Geschäftssitz der Vaudoise, Place de Milan, Lausanne

Jean-Daniel Laffely, CEO, und Christoph Borgmann, CFO, werden Ihnen die Strategie der Gruppe und die Jahresergebnisse 2021 präsentieren.

Wir würden uns freuen, Sie an einer der beiden Pressekonferenzen begrüssen zu dürfen.

Bitte melden sie sich bis am Donnerstag, 17. März 2022, über unser Formular an.

Freundliche Grüsse

Kontakt für Medienschaffende: Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin Media Relations, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch

Die Vaudoise-Gruppe Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2021 hat sie so 40 Millionen verteilt.

