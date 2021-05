DGAP-News: Pressemitteilung zum Zeichnungsstand RAMFORT Anleihe (deutsch)

Pressemitteilung zum Zeichnungsstand RAMFORT Anleihe

^ DGAP-News: RAMFORT GmbH / Schlagwort(e): Anleihe Pressemitteilung zum Zeichnungsstand RAMFORT Anleihe

04.05.2021 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung zum Zeichnungsstand RAMFORT Anleihe

Pflichtmitteilung

Pressemitteilung zum Ergebnis der öffentlichen Zeichnungsfrist der Anleihe RAMFORT 21/26

Die offizielle Zeichnungsfrist für die Privatanleger war am 11. März abgeschlossen.

Mit der ersten Phase wurden aus dem öffentlichen Angebot Erlöse in Höhe von EUR 3.171.000, bis zum Stichtag 15.03.21 erzielt.

Durch die Nachplatzierung an qualifizierten Anleger, nach dem 15.03.21, wurden in der zweiten Phase bis zum 28.04. über EUR 4 Mio. insgesamt gezeichnet. Damit zeigt sich ein nachhaltiges Interesse an der Anleihe, was durch die zwischenzeitlich bereits greifbaren Erfolge in den Projekten begründet ist.

04.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: RAMFORT GmbH Ladehofstr. 30 93049 Regensburg Deutschland Telefon: +49 (0)941 640 88 500 E-Mail: info@ramfort.de Internet: https://www.ramfort.de

ISIN: DE000A3H2T47

WKN: A3H2T4 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 1192452

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1192452 04.05.2021

°