DGAP-News: Private Equity Holding AG: Ausblick Net Asset Value per 30. November 2020 (deutsch)

02.12.2020 / 19:06

Ausblick Net Asset Value per 30. November 2020

Zug, 2. Dezember 2020

Private Equity Holding AG (PEH) wird den Net Asset Value (Buchwert) pro Aktie per 30. November 2020 am 8. Dezember 2020 veröffentlichen. Zahlreiche Börsengänge im Portfolio sowie positive Bewertungsanpassungen aufgrund von Q3-Berichten der Portfolio Fonds führen zu einer ersten Indikation der NAV-Entwicklung von mehr als 12%, was eine ausserordentliche Monatsperformance darstellt. Der daraus resultierende YTD Gewinn (April - November) wird ca. EUR 19m betragen (vs. EUR 11.3m in 2019/20 und EUR 22.6m in 2018/19 für die jeweils identische Periode). Diese Zahlen sind vorläufig und unterliegen möglichen Anpassungen im weiteren Verlauf des Monatsabschlusses.

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

