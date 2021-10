DGAP-News: Pro BoutiquenFonds GmbH: Ausgezeichnet: Preisgekrönte Fondsboutiquen im Fokus (deutsch)

Pro BoutiquenFonds GmbH: Ausgezeichnet: Preisgekrönte Fondsboutiquen im Fokus

Ein großer Erfolg war die Präsenz-Veranstaltung zur Verleihung der Boutiquen Awards 2021 in Frankfurt vom vergangenen Donnerstag. Mit nahezu 200 Gästen aus der gesamten Branche hatten die drei Initiatoren Mein Geld Medien, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds für die erste Veranstaltung dieser Art gar nicht gerechnet. Umso erfreulicher, dass sich die geladenen Gäste in der You Grand Eventlocation dicht drängten und gespannt auf die Preisverleihungen warteten.

Die Auszeichnungen waren Investmentfonds von kleineren unabhängigen Assetmanagern vorbehalten, die sich nicht nur durch eine gute Wertentwicklung, sondern auch in der Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens von den Mitbewerbern abgesetzt haben. Die hochkarätig besetzte Jury wählte die Gewinner in sieben Kategorien (Aktien, Renten, Multi Asset, Top Innovator, Best Newcomer, Bester Marketingauftritt/Anlegerinformation, Nachhaltigkeit) unter mehr als 100 Bewerbern aus.

Unter den Preisträgern gibt es einige bekannte Namen, aber auch eher unbekannte Fonds/Gesellschaften und das ist kein Zufall. Ziel der Boutiquen Awards und der öffentlichen Auszeichnung ist es, Fondsboutiquen mit ihren oftmals sehr kreativen und eher benchmarkfernen Strategien stärker ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Dies gelingt alleine mit einer sehr guten Wertentwicklung nur in den seltensten Fällen und hier sollen die Fondsinitiatoren künftig durch die alljährliche Award-Verleihung unterstützt werden.

Nachstehend die Liste der Preisträger in den sieben Kategorien sowie die Zusammensetzung der Jury:

Kategorie Aktien: The Digital Leaders Fund (Pyfore Capital GmbH, Baki Irmak, Geschäftsführer) Kategorie Renten: IIV Mikrofinanzfonds (Invest In Visions GmbH, Edda Schröder, Geschäftsführerin) Kategorie Multi Asset: DC Value One (Dickemann Capital AG, Jürgen Dickemann, Vorstand) Kategorie Top Innovator: Seahawk Equity Long Short (Seahawk Investment GmbH, Hubertus Clausius, Geschäftsführer)

Kategorie Best Newcomer: TimmInvest GmbH (Thomas Timmermann, Geschäftsführer) Kategorie Bester Marketingauftritt / Anlegerinformation: antea AG (Johannes Hirsch, Vorstand) Kategorie Nachhaltigkeit: avesco Financial Services AG (Oliver N. Hagedorn, CEO)

Jury: Jürgen Dumschat, AECON Fondsmarketing GmbH Michael Gillessen, Pro BoutiquenFonds GmbH Detlef Glow, Refinitiv Sascha Hinkel, Deka Vermögensmanagement GmbH Roland Kölsch, Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment KVG mbH

Aufgrund der sehr positiven Resonanz wird es auch im kommenden Jahr wieder eine Verleihung der Boutiquen Awards geben. Der Veranstaltungstermin dafür steht bereits fest: 6. Oktober 2022 in Frankfurt.

