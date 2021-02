DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG bereitet sich auf künftiges Wachstum vor und erweitert seine finanziellen Spielräume (deutsch)

Progress-Werk Oberkirch AG bereitet sich auf künftiges Wachstum vor und erweitert seine finanziellen Spielräume

Pressemitteilung

PWO bereitet sich auf künftiges Wachstum vor und erweitert seine finanziellen Spielräume

Oberkirch, 16. Februar 2021 - PWO hat heute in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben, seine finanziellen Spielräume mit einer KfW-Finanzierung über 30 Mio. EUR erweitert zu haben. Mit den zusätzlichen Mitteln stehen nun insgesamt über 130 Mio. EUR an freien Linien zur Verfügung. Damit wurde ein finanzieller Rahmen geschaffen, der einerseits die Möglichkeit bietet, den Ausbau des Konzerns konsequent weiter zu verfolgen, aber andererseits auch den mit einer möglicherweise länger anhaltenden Corona-Pandemie verbundenen Unsicherheiten entsprechend begegnen zu können.

Dr. Cornelia Ballwießer, CFO der PWO AG, ist sehr zufrieden mit der Höhe und der Struktur der Finanzierungszusagen: "Mit dieser Finanzierung haben wir unsere freien Kreditlinien weiter erhöht und den Konzern noch flexibler aufgestellt." Neben dem geplanten Ausbau des Konzerns wollen wir vor allem die Wettbewerbskraft unserer Standorte weiter steigern, ihre technologische Leistungsfähigkeit noch stärker ausbauen und in die Digitalisierung investieren.

Carlo Lazzarini, CEO der PWO AG, betont: "Wir wollen auch in Pandemie-Zeiten konsequent und ohne Zeitverlust an der Umsetzung unserer strategischen Ziele arbeiten. Zahlreiche Entwicklungsprojekte und das aktuell hohe Volumen neuer Anfragen unterstreichen unsere erstklassige Positionierung bei unseren Kunden. Mit innovationsgetriebenen Lösungen gestalten wir die Mobilität der Zukunft aktiv mit. Dabei sind wir ein bevorzugter Partner unserer Kunden."

Aktuell haben wir mit der Erweiterung unseres tschechischen Standortes begonnen. Dafür werden gerade zusätzliche betriebliche Flächen von 8.000 qm angemietet. Der Standort ist heute bereits das Kompetenzzentrum des Konzerns für die Entwicklung und Fertigung von Lösungen im Fahrzeug-Sitzbereich, die weltweit Maßstäbe setzen.

Künftig werden Instrumententafelträger zu einer weiteren wesentlichen Produktlinie des Standorts ausgebaut. Dazu wurden jüngst nicht nur von Bestandskunden Aufträge für die Belieferung zusätzlicher Fahrzeugmodelle gewonnen. Zudem werden wir ab 2022 auch zwei renommierte internationale Neukunden für wichtige Modellreihen ihrer Premium-Fahrzeuge einschließlich der elektrisch angetriebenen Modelle beliefern.

Auch das Leistungsspektrum unserer anderen ausländischen Standorte fächern wir kontinuierlich weiter auf. So werden wir in Mexiko und China Aufträge für Luftfederkomponenten fertigen. Ferner wird dort der Bereich Komponenten für elektronische Steuergeräte mit ihren hochkomplexen Geometrien verstärkt. Nicht zuletzt werden auch am deutschen Standort in Oberkirch ab 2021 diverse Neuaufträge anlaufen - u.a. für die Belieferung von elektrisch angetriebenen SUV's und Pickups.

Insgesamt weisen zahlreiche Entwicklungsprojekte und eine Vielzahl aktueller Anfragen auf ein lebhaftes Neugeschäft in den kommenden Jahren hin und bestätigen die mittelfristigen Wachstumsziele des Konzerns.

Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand

Unternehmensprofil PWO PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie bei der Entwicklung und Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und Subsysteme in Leichtbauweise. Im Laufe der mehr als 100-jährigen Geschichte seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat der Konzern ein einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Mit unserer Expertise im kostenoptimierten Leichtbau tragen wir zu umweltfreundlichem Fahren und zu höherer Reichweite bei.

Sämtliche der mehr als 1.000 Produkte des Konzerns dienen der Sicherheit und dem Komfort im Automobil. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes sind unabhängig von der Art des Fahrzeugantriebs. Rund 3.000 Beschäftigte auf drei Kontinenten, an fünf Produktions- und vier Montagestandorten sorgen für höchste Liefertreue und Lieferqualität.

