DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG: PWO stärkt seine Aktivitäten auf dem nordamerikanischen Markt (deutsch)

- Neuer CEO von PWO Canada nimmt seine Tätigkeit auf - Weiterhin hohes Wachstum an den kanadischen und mexikanischen Standorten erwartet

Oberkirch, 2. Februar 2022 - PWO freut sich über die Rückkehr von Andreas Haas zum PWO-Konzern und begrüßt ihn als neuen CEO seiner kanadischen Tochtergesellschaft PWO Canada Inc., die er zusammen mit der CFO von PWO Canada, Lana Takarenka, in einer Doppelspitze führen wird. In den nächsten Wochen wird sukzessive die Verantwortung vom bisherigen CEO Karl Schreyer auf die beiden Geschäftsführer übertragen. Karl Schreyer tritt nach mehr als 25 Jahren erfolgreicher Tätigkeit für PWO im zweiten Quartal 2022 planmäßig in den Ruhestand.

Andreas Haas war bereits viele Jahre erfolgreich in verschiedenen Funktionen für PWO tätig gewesen. Unter anderem hat er als früherer Interims-CEO von PWO High-Tech Metal Components (Suzhou) Co., Ltd., maßgeblich dazu beigetragen, die Leistungsfähigkeit unserer chinesischen Standorte erheblich zu steigern und damit deren heutiges profitables Wachstum möglich zu machen. Nach der Wahrnehmung einer leitenden Position bei der Metaldyne GmbH, die zur amerikanischen AAM-Gruppe gehört, kehrt Andreas Haas nun zu PWO zurück.

Er zeichnet sich durch ein umfassendes Verständnis für die sich verändernden Anforderungen unserer Kunden in der Transformation, durch Weitsicht in der Einschätzung der Marktentwicklungen auf dem Weg zur Mobilität der Zukunft und durch eine hohe Führungsstärke aus. Andreas Haas ist die ideale Besetzung dafür, unsere Aktivitäten in Nordamerika gemeinsam mit den kanadischen und mexikanischen Kollegen künftig fokussiert weiterzuentwickeln.

Unsere Standorte in Kanada und Mexiko werden weiterhin zusammen die Basis unseres starken Geschäfts in Nordamerika bilden. Dort ist weiteres schnelles Wachstum konkret absehbar durch die derzeit bereits an- und hochlaufenden neuen Serienproduktionen und durch das sehr hohe Neugeschäft des vergangenen Geschäftsjahres. Wir werden auch in den nächsten Jahren kontinuierlich in den Ausbau unserer dortigen Standorte investieren.

Unternehmensprofil PWO Mit unseren innovativen Lösungen in klimafreundlicher Leichtbauweise sind wir bevorzugter Partner der globalen Mobilitätsindustrie: Als Engineering-Haus treiben wir die Entwicklung und Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und komplexer Subsysteme ständig voran.

Unter dem Motto "People, Planet, Progress" stellen wir unsere Technologieführerschaft an den Grenzen des technologisch Machbaren in der Umformung und dem Verbinden von Metallen in den Dienst unserer Kunden und unserer Geschäftspartner. Verantwortung steht im Zentrum unseres Handelns. Wir verstehen unser Geschäft als "Force for Good", als unseren Beitrag zu einer positiven Entwicklung in der Zukunft zum Nutzen unserer Kunden, Beschäftigten und Aktionäre sowie unserer Umwelt. Dazu setzen wir auf die Digitalisierung aller unserer Prozesse mit den Instrumenten der 4. industriellen Revolution.

Wir besetzen die 3 Zukunftsthemen der Mobilität: Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort. Bereits heute sind wir vollständig unabhängig vom Verbrenner. Rund 3.000 Beschäftigte stehen für höchste Liefertreue und -qualität an 8 Standorten auf 3 Kontinenten.

