DGAP-News: PROJECT Investment mit Deutschem Beteiligungspreis 2020 ausgezeichnet (deutsch)

PROJECT Investment mit Deutschem Beteiligungspreis 2020 ausgezeichnet

29.10.2020

Erneutes Gütesiegel für das PROJECT Management: Nach dem Gewinn des Exxecnews Reporting Award 2020 wurde der Bamberger Kapitalanlage- und Immobilienspezialist auch mit dem Deutschen Beteiligungspreis 2020 in der Kategorie »TOP Managementseriosität«geehrt.

Der schwerpunktmäßig auf Wohnimmobilienentwicklungen in deutschen Metropolregionen und Wien spezialisierte Immobilienmanager konnte den Award wie bereits in den Jahren 2014 und 2018 in der Kategorie »TOP Managementseriosität« gewinnen. 2016 ehrte die Jury des Deutschen Beteiligungspreises die Franken außerdem in der Kategorie »anlageorientiertes Investmentvermögen«. Insgesamt hat PROJECT die begehrte Auszeichnung damit zum vierten Mal erhalten.

»Sie beherrschen Ihr Geschäft« Aufgrund der Corona-Entwicklung mit weiter steigenden Infektionszahlen konnte zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Beteiligungspreises keine persönliche Preisverleihung im niederbayerischen Landshut stattfinden. Stattdessen wandte sich Laudatorin und Wirtschaftsjournalistin Beatrix Boutonnet im Rahmen einer Videoansprache an das PROJECT Management: »Ihre Kalkulationen und Ihr Vorgehen sind transparent und nachvollziehbar mit verlässlichen Ergebnissen. Eigene Experten bilden die Basis für eine solide Weiterentwicklung. Hervorzuheben ist vor allem das Prinzip der ruhigen Hand. Dies war bei PROJECT schon immer ein wichtiger Grundsatz. Sie beherrschen Ihr Geschäft. Ihre Entwicklungen verlaufen planmäßig, das ist bei Projektentwicklungen keine Selbstverständlichkeit«, so Boutonnet.

»Ein weiteres Qualitätszeugnis« »Wir freuen uns sehr über die wiederholte Würdigung der Managementkompetenz unseres Hauses durch die Jury des Deutschen Beteiligungspreises. Die bedeutende Auszeichnung ist ein weiteres Qualitätszeugnis und spornt uns zusätzlich an, die damit verbundene Verantwortung im Sinne unserer Investoren und Partner auch zukünftig bestmöglich wahrzunehmen«, so Alexander Schlichting, Vorstandsvorsitzender der PROJECT Beteiligungen AG. Der Deutsche Beteiligungspreis wurde vom Fachmagazin BeteiligungsReport zum zwölften Mal verliehen.

Über PROJECT Der 1995 gegründete PROJECT Unternehmensverbund (PROJECT) gehört mit der PROJECT Investment Gruppe und der PROJECT Immobilien Gruppe zu den führenden deutschen Anbietern auf dem Markt für Immobilienbeteiligungen.

Die PROJECT Investment Gruppe mit Hauptsitz in Bamberg ist spezialisiert auf die Initiierung, das Management und den Vertrieb von Kapitalanlagen im Bereich der Immobilienentwicklung. PROJECT Investment offeriert im Publikumsbereich ein rein eigenkapitalbasiertes Produktportfolio. Es umfasst neben der PROJECT Publikumsfondsreihe maßgeschneiderte semi-professionelle und institutionelle Konzepte. Entsprechend der Nachfrage institutioneller Investoren bietet PROJECT beispielsweise eine Kombination aus Projektentwicklung und Vermietung, das sogenannte »Develop and hold«-Konzept an.

Die PROJECT Immobilien Gruppe ist der ausschließlich für PROJECT Investment tätige Asset Manager des Unternehmensverbunds und hat ihren Hauptsitz in Nürnberg. Zu ihren Aufgabenbereichen gehört das Research, der Einkauf, die Entwicklung und die Vermarktung der Immobilien. Derzeit entwickelt PROJECT Immobilien über 130 Immobilienprojekte in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main sowie Wien/Österreich mit einem Objektvolumen von mehr als 3,4 Milliarden Euro.

Weiterführende Informationen unter www.project-investment.de und www.project-immobilien.com.

