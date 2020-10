DGAP-News: Prospect Resources Limited: Eine Platzierung in Höhe von 6 Mio. AUD nach starker Nachfrage von institutionellen Investoren (deutsch)

Prospect Resources Limited: Eine Platzierung in Höhe von 6 Mio. AUD nach starker Nachfrage von institutionellen Investoren

Prospect Resources Limited: Eine Platzierung in Höhe von 6 Mio. AUD nach starker Nachfrage von institutionellen Investoren

Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass es Zeichnungen für 46.153.847 neue Stammaktien zu einem Preis von 0,13 AUD pro Aktie erhalten hat, um 6 Mio. AUD, vor Kosten, zu beschaffen ("Platzierung"). Die Aktien werden am Dienstag, den 20. Oktober 2020 ausgegeben.

- Prospect erhält Zeichnungen für 46.153.847 Aktien zu einem Preis von 0,13 AUD, um 6 Mio. AUD, vor Kosten, mittels einer Privatplatzierung an anspruchsvolle und professionelle Anleger zu beschaffen.

- Mittel für die Entwicklung einer Pilotanlage zur Herstellung von eisenarmen Spodumen- und hochreinen Petalitproben für Glas- und Keramikkunden, Initiierung eines Front-End-Engineering-Designs ("FEED") für Prospects Lithiumprojekt Arcadia und Fortführung der Projektfinanzierungsaktivitäten.

Viriathus Capital fungierte als alleiniger Lead Manager und arbeitete mit Fresh Equities zusammen, die mit 5,5 Mio. AUD eine wichtige Stütze dieser Finanzierungsrunde waren. Die mittels der Platzierung beschafften Mittel werden für die Herstellung eisenarmer Spodumen- und hochreiner Petalitproben für nachgeschaltete Abnehmer und Kunden, für die Planung, Lieferung und den Betrieb einer Flotationspilotanlage, die Durchführung einer FEED für Prospects Lithiumprojekt Arcadia, Projektfinanzierungsaktivitäten und Betriebskapital verwendet.

Prospects Managing Director, Sam Hosack, sagte: "Dieses Wachstumskapital für die Transformation des Unternehmens wird umsichtig eingesetzt, um das Lithiumprojekt Arcadia zu avancieren. Die starke Nachfrage von einer Reihe institutioneller Investoren stützt Prospects Plan, in Produktion zu gehen. Arcadia befindet sich in einer einzigartigen Position, da es die einzige Lithiumlagerstätte ist, die im niedrigsten Quartil sowohl eisenarmen Spodumen für den Elektrofahrzeugmarkt als auch hochreine Petalit-Lithiumkonzentrate für den Glas- und Keramikmarkt produzieren kann."

"Prospect freut sich über diese erfolgreiche Platzierung durch Viriathus, die es dem Unternehmen ermöglicht, auf seiner Dynamik aufzubauen, während wir den Qualifizierungsprozess mit Glas- und Keramikkunden abschließen und die Wirtschaftlichkeit unseres Projekts weiterentwickeln, da wir eine kurzfristige Produktion anstreben."

Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC)

Prospect Resources Limited (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe. Prospects Vorzeigeprojekt ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentrat liegt.

Über Lithium

Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien.

Vorsicht hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung kann einige Bezugnahmen auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Garantie dafür geben, dass sie erreicht werden. Sie können von einer Vielzahl von Variablen und Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen beeinflusst werden, die Risikofaktoren unterliegen, die mit der Art des Geschäfts verbunden sind, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier angegebenen abweichen. Alle Verweise auf Dollar ($) und Cent in dieser Pressemitteilung erfolgen in US-amerikanischer Währung, sofern nicht anders angegeben.

Anleger sollten ihre eigenen Recherchen durchführen und sich darauf verlassen, bevor sie sich entscheiden, Wertpapiere des Unternehmens zu erwerben oder damit zu handeln.

Diese Pressemitteilung wurde von Herrn Sam Hosack, Managing Director von Prospect Resources Ltd., genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nicholas Rathjen General Manager, Corporate Affairs nrathjen@prospectresources.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

