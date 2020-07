Prospect Resources Limited: Ernennung von Renaissance Capital zum Berater bei Fusionen und Übernahmen im Verlauf der Gespräche mit Uranium One - Abschluss der Platzierung nicht ausgeübter Bezugsrechte

Am 12. Dezember 2019 gab Prospect Resources Ltd (ASX: PSC, FRA: 5E8) ("Prospect Resources" oder das "Unternehmen") bekannt, dass das Unternehmen mit Uranium One Group JSC ("Uranium") eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, "MOU") geschlossen hat. Diese Absichtserklärung wird in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Dezember 2019 ausführlicher beschrieben.

Die wichtigsten Punkte

- Anhaltende Gespräche mit Uranium One.

- Renaissance Capital wurde zum Berater bei Finanz-, Fusions- und Übernahmemaßnahmen der Prospect Resources in Hinsicht auf die Absichtserklärung mit der Uranium One Group ernannt.

- Prospect Resources hat die Platzierung nicht ausgeübter Bezugsrechte aus der jüngsten Bezugsrechtsemission abgeschlossen.

Die Gespräche mit Uranium One machen gute Fortschritte. Angesichts dessen ernannte jetzt Prospect die Renaissance Securities (Cyprus) Limited ("Renaissance Capital") als exklusiven Finanzberater hinsichtlich des potenziellen direkten oder indirekten Verkaufs wirtschaftlicher oder sonstiger Beteiligung des Unternehmens an oder der gesamten oder Teil der Lizenz und/oder der Assets des Lithiumprojekts Arcadia oder des Unternehmens selbst an Uranium One oder ihre Tochtergesellschaften ernannt.

Die Gespräche mit Uranium One sind noch nicht abgeschlossen und dauern an. Es gibt keine Garantie, dass die Absichtserklärung oder die Gespräche mit Uranium One zu einer förmlichen verbindlichen Vereinbarung oder einem Vorschlag führen oder dass der Zeitpunkt oder die Bedingungen für eine etwaige Transaktion festgelegt werden.

Über Renaissance Capital

Renaissance Capital ist eine führende unabhängige Investmentbank, die mit Niederlassungen in Afrika, Mittel- und Osteuropa, Nordamerika und im Nahen Osten Zugang zu über 50 Märkten weltweit bietet. Renaissance apitals einzigartige Präsenz vor Ort mit Niederlassungen in Lagos, London, Moskau, New York, Johannesburg, Kapstadt, Nairobi, Kairo und Nikosia bietet ihren Kunden ein konkurrenzloses Angebot, das für internationale Investoren als Tor zu Schwellen- und Grenzmärkten dient. http://www.rencap.com/

Abschluss der Platzierung nicht ausgeübter Bezugsrechte

Prospect teilt mit, dass trotz einer Reihe von Anfragen bezüglich der Platzierung der nicht ausgeübten Bezugsrechte aus der jüngsten Bezugsrechtsemission diese Bezugsrechte nicht platziert werden, wodurch die Bezugsrechtsemission vollständig abgeschlossen wird.

Diese Pressemitteilung wurde von Herrn Hugh Warner, Executive Chairman von Prospect Resources Ltd., genehmigt.

Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC)

Prospect Resources Limited (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithium- und Batteriemineralienunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe. Prospects Vorzeigeprojekt ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentraten liegt.

* Afrikas führendes Batteriemineralunternehmen

* Gut positionierte Lithiumressource sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf den Gehalt

* DFS zeigte starke Projektwirtschaftlichkeit

* Weg zu Finanzierung, Entwicklung und Produktion

* Abnahmevereinbarung vorhanden und positioniert, um von der Marktnachfrage zu profitieren

Über Lithium

Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nicholas Rathjen General Manager, Corporate Affairs nrathjen@prospectresources.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

