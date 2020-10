DGAP-News: Prospect Resources Limited gewährt Option zum Kauf des Goldprojekts Penhalonga für 1.000.000 USD (deutsch)

Prospect Resources Limited gewährt Option zum Kauf des Goldprojekts Penhalonga für 1.000.000 USD

Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass es im Einklang mit seiner Strategie, Wert aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets zu ziehen, mit Luzich Resources (Africa) LLC, einer Tochtergesellschaft der Luzich Partners LLC ("Luzich"), eine verbindliche Konditionenvereinbarung geschlossen hat. Gemäß dieser Vereinbarung hat Luzich eine Option zum Kauf des sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Goldprojekts Penhalonga ("Transaktion") für 1 Mio. USD ("Kaufpreis") erworben. Der Kaufpreis ist zahlbar wie folgt:

a) Innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Vereinbarung ist eine nicht rückzahlbare Anzahlung in Höhe von 200.000 USD zu leisten; und

b) innerhalb von 180 Tagen ab Zahlung der nicht rückzahlbaren Anzahlung sind 800.000 USD zu zahlen.

Das Goldprojekt Penhalonga wird ohne Verbindlichkeiten und Liquidität verkauft. Der Abschluss der Transaktion unterliegt Luzichs Zufriedenheit mit ihren Due-Diligence-Untersuchungen, Prospects Erhalt aller erforderlichen behördlichen Zustimmungen und Genehmigungen sowie den normalen Geschäftsbedingungen und Garantien, die mit einer Transaktion dieser Art verbunden sind.

Prospects Managing Director, Sam Hosack, sagte: "Es ist eine gute Nachricht, einen nordamerikanischen Investor mit dem Status von Luzich Partners in Simbabwe investieren zu sehen, und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass Simbabwe zu einem attraktiven internationalen Investitionsziel wird. Prospect konzentriert sich darauf, das Lithiumprojekt Arcadia so schnell wie möglich zur Produktion zu bringen. Die Vereinbarung ermöglicht es Prospect, Wert aus ihren nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets zu ziehen und Prospects Bilanz weiter zu stärken. Der Erlös aus dem Verkauf des Goldprojekts Penhalonga wird für dieses Ziel verwendet."

Über Luzich Partners LLC

Luzich Partners LLC ist eine in Las Vegas ansässige private Multi-Strategie-Investmentfirma, die 2013 gegründet wurde. Sie strebt Investitionen in börsennotierte und private Unternehmen weltweit in einer Reihe von Branchen an, einschließlich des Bergbaus.

Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC)

Prospect Resources Limited (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe. Prospects Vorzeigeprojekt ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentrat liegt.

Über Lithium

Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien.

Vorsicht hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung kann einige Bezugnahmen auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Garantie dafür geben, dass sie erreicht werden. Sie können von einer Vielzahl von Variablen und Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen beeinflusst werden, die Risikofaktoren unterliegen, die mit der Art des Geschäfts verbunden sind, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier angegebenen abweichen. Alle Verweise auf Dollar ($) und Cent in dieser Pressemitteilung erfolgen in US-amerikanischer Währung, sofern nicht anders angegeben.

Anleger sollten ihre eigenen Recherchen durchführen und sich darauf verlassen, bevor sie sich entscheiden, Wertpapiere des Unternehmens zu erwerben oder damit zu handeln.

Diese Pressemitteilung wurde von Herrn Sam Hosack, Managing Director von Prospect Resources Ltd., genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nicholas Rathjen General Manager, Corporate Affairs nrathjen@prospectresources.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

