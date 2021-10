publity AG mit Umsatz von circa 11,6 Mio. EUR und Jahresüberschuss von rund 4,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2021 / Prognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt

publity AG mit Umsatz von circa 11,6 Mio. EUR und Jahresüberschuss von rund 4,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2021 / Prognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt Frankfurt, 29.10.2021 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508, "publity") schließt das erste Halbjahr 2021 trotz COVID-19-Pandemie operativ erfolgreich ab. Der Umsatz nach HGB-Rechnungslegung belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf circa 11,6 Mio. EUR. Der Gewinn nach Steuern, ebenfalls nach HGB, bezifferte sich auf rund 4,6 Mio. EUR. Aufgrund der Umstellung von IFRS-Konzernrechnungslegung auf HGB-Bilanzierung mit dem Geschäftsjahr 2020 ist ein Vergleich der Halbjahreszahlen 2021 mit den nach IFRS ermittelten Zahlen im ersten Halbjahr 2020 nicht aussagekräftig. Durch die Umstellung ergeben sich deutliche Kostenersparnisse und zeigen die wirtschaftlichen Verhältnisse der publity AG als Immobiliendienstleister ohne eigenes Bestandsvermögen deutlich besser als der IFRS-Abschluss. publity hat als Asset Manager in der ersten Jahreshälfte 2021 zahlreiche Immobilientransaktionen abgewickelt und Vermietungserfolge erzielt. Für das bekannte Objekt Westend Carree in Frankfurt, das sich im Bestand der publity-Konzerntochter PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") befand, hat publity gleich mehrere langfristige Mietverträge im Berichtszeitraum abschließen können. Das Objekt mit einer Gesamtmietfläche von 30.550 Quadratmetern wurde im Laufe des ersten Halbjahrs 2021 schließlich erfolgreich an die französische Investmentgesellschaft Ardian veräußert. Bei sämtlichen Kennzahlen liegt publity im ersten Halbjahr voll im Plan der Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet publity unverändert, dass der Umsatz leicht unter dem Vorjahresniveau (2020: 16,1 Mio. EUR) liegen wird. Der Jahresüberschuss wird in einer Bandbreite von 9 bis 12 Mio. EUR prognostiziert. Mit dem geplanten Einstieg eines neuen Mehrheitsaktionärs bei der publity-Konzerntochter PREOS (siehe Ad-hoc-Mitteilung und Corporate News vom 19. Oktober 2021) erwartet publity weiteres Umsatzund Wachstumspotenzial. Durch den damit verbundenen Ausbau des Portfolios bei der PREOS kann publity sowohl sein finanzielles Wachstum nachhaltig stärken als auch seine Internationalisierungsstrategie am europäischen Büroimmobilienmarkt weiter forcieren. Frank Schneider, CEO der publity AG: "Mit dem Abschluss des erfolgreichen ersten Halbjahrs 2021 haben wir bewiesen, dass wir auch in herausfordernden Zeiten Vermietungsund Verkaufserfolge erzielen können. Dies ist ein weiterer Beleg für unser solides und krisenfestes Geschäftsmodell. Darüber hinaus freuen wir uns auf die weiteren Wachstumsschritte unserer Gesellschaft durch den geplanten Einstieg des neuen Mehrheitsaktionärs bei PREOS. Damit können wir unsere Positionierung als Asset Manager für Büround Gewerbeimmobilien in europäischen Top-Metropolen weiter stärken." Der Halbjahresbericht 2021 der publity AG wird im Laufe des 29.10.2021 auf der Unternehmens-webseite im Bereich Investor Relations zur Verfügung gestellt: [1]www.publity.org/de/investor-relations/#finanzkalender-finanzbericht 1. http://www.publity.org/de/investor-relations/#finanzkalender-finanzbe richt Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Svenja Liebig Telefon: +49 69 905505-56 E-Mail: publity@edicto.de

Über publity Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG ( ISIN DE0006972508 ) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

