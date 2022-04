DGAP-News: PUNICA-Partner INVIOS erhält Top-Ratings von zwei Agenturen (deutsch)

PUNICA-Partner INVIOS erhält Top-Ratings von zwei Agenturen

12.04.2022 / 13:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 12. April 2022

PUNICA-Partner INVIOS erhält Top-Ratings von zwei Agenturen

Vor gut 3 Jahren wurde die INVIOS GmbH mit dem Ziel gegründet, Ihren Kunden eine gute Alternative zur klassischen Vermögensverwaltung bei Banken zu bieten. Dabei sollte der Schutz des Vermögens in allen Marktphasen im Vordergrund stehen. Schließlich leitet sich der Name aus dem englischen "inviolable" ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Drei Jahre später kann nun als erstes Zwischenfazit festgehalten werden, dass auch in den unruhigsten Marktphasen die Mission erfüllt wurde. Dies wird nun auch von mehreren unabhängigen Fonds-Ratingagenturen wahrgenommen.

So erhielt der INVIOS Vermögensbildungsfonds ( WKN A2N82F ) fünf FWW FundStars(R) für den 3-Jahres-Zeitraum sowie ebenfalls fünf Sterne von Asset Standard im MMD Ranking für ein Jahr und drei Jahre. Beide Auszeichnungen deuten darauf hin, dass die risikoadjustierte Performance der Strategie zu den Besten der Vergleichsgruppe zählt. INVIOS selbst wurde von Handelsblatt und Elite Report mit dem Jury-Sonderpreis beim Elite Report 2022 ausgezeichnet. "Wir sind sehr stolz auf all diese Auszeichnungen und werden uns bemühen, diesen Anspruch für unsere Kunden auch weiterhin zu erfüllen," freut sich Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH, der für den Fonds verantwortlich zeichnet. Dank der sehr flexiblen Strategie, die auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Neuro-Finanz basiert, sei es auch im Vergleich zur Peer-Group gelungen bei allen Kennzahlen wie Performance, Volatilität und maximalem Drawdown über 3 Jahre auf den vordersten Plätzen zu landen. "Auch wenn dies nur eine Momentaufnahme ist, deutet dies an, wie robust unser Investmentprozess auf verschiedene Marktphasen reagieren kann," ist sich Kreuz sicher.

Über 1 Jahr stehen aktuell (Stand 8.4.2022) knappe 5 % Performance zu Buche, über 3 Jahre sind es über 23 % und dies bei einer einstelligen Volatilität, die lediglich bei gut der Hälfte des weltweiten Aktienindexes MSCI World lag. "Gerade in so unruhigen Zeiten, wie wir Sie leider aktuell erleben müssen, suchen viele Anleger defensive Bausteine, um Ihr Portfoliorisiko zu senken," konstatiert Stephan Lipfert, Geschäftsführer der Fonds-Boutiquen-Vertriebsplattform PUNICA Invest GmbH. Hier sei der INVIOS Vermögensbildungsfonds, der im vergangenen Jahr bereits von Fuchs Kapital mit 5 Sternen bewertet wurde, ein interessanter Baustein für das Kernportfolio, ist sich der Vertriebsexperte sicher. "Dass die hohe Qualität und Erfahrung, die Nikolas Kreuz und sein Team in den Fonds einbringen, nun durch die Ratingeinstufungen für alle sichtbarer werden, freut mich ganz besonders," so Lipfert weiter.

Weitere Informationen zur Strategie finden Sie unter https://www.invios.de/investmentfonds/invios-vermoegensbildungsfonds

Über INVIOS: INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt Vermögensmanagement, betreut mit Bestnoten bewertete Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge. Der Name INVIOS leitet sich aus dem englischen "inviolable" ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu sichern und gegen externe Einflüsse zu schützen. So folgen alle Anlageentscheidungen von INVIOS grundsätzlich einem disziplinierten Multi-Asset-Ansatz. Dadurch ist es möglich, stabile Renditen unabhängiger von Kapitalmarktschwankungen zu erzielen.

Über PUNCIA Invest GmbH PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestarke beider Hauser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlosungen fur die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der Markenentwicklung unseres Unternehmens stand im Übrigen der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung ("Punica Granatum") unser Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.

