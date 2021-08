Pure Extraction Corp.: PURX ERHÄLT GRÜNES LICHT FÜR DIE ENDGÜLTIGEN VERTRÄGE MIT AVL POWERTRAIN UK UND BALLARD POWER SYSTEMS INC. SOWIE EINE PRIVATPLATZIERUNG IN HÖHE VON $3 MILLIONEN

PURX ERHÄLT GRÜNES LICHT FÜR DIE ENDGÜLTIGEN VERTRÄGE MIT AVL POWERTRAIN UK UND BALLARD POWER SYSTEMS INC. SOWIE EINE PRIVATPLATZIERUNG IN HÖHE VON $3 MILLIONEN

6. August 2021 - Vancouver, British Columbia - Im Anschluss an ihre Pressemeldung vom 11. Juni 2021 hat Pure Extraction Corp. ("PURX" oder die "Gesellschaft") die Genehmigung der TSX Venture Exchange zu den endgültigen Verträgen mit AVL Powertrain U.K. Ltd. und Ballard Power Systems Inc. erhalten. In diesen endgültigen Verträgen mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, First Hydrogen Corp. ("First Hydrogen") geht es um die Konstruktion und Produktion eines Brennstoffzellenfahrzeugs, an dem First Hydrogen die gewerblichen Rechte für das Fahrzeugdesign innehaben wird.

Ballard ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für saubere Energie und Brennstoffzellen. Die Firma entwickelt und fertigt Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen für den Schwerlastmarkt, transportable Anwendungen bzw. den Materialtransport und bietet Dienstleistungen für Technologielösungen. Das Wasserstoffbrennstoffzellen-Modul von Ballard wird in den ersten Prototyp des leichten Nutzfahrzeugs von First Hydrogen integriert, und die Firma bietet dafür den entsprechenden Support.

Die AVL Powertrain UK Limited gehört zur AVL Gruppe, dem weltweit größten unabhängigen Unternehmen für Entwicklung, Simulation und Tests in der Automobilindustrie und anderen Branchen. Als globaler Technologieführer liefert AVL Konzepte, Lösungen und Methoden in den Bereichen E-Mobilität, ADAS und autonomes Fahren, Fahrzeugintegration, Digitalisierung, Virtualisierung, Big Data und vieles mehr. AVL wird die Integration aller Antriebsstrangkomponenten planen und ausführen sowie Fahrzeugkomponenten und Steuerungssoftware entwickeln.

Gemäß der Abtretung von zwei unverbindlichen Absichtserklärungen, die durch die endgültigen Verträge ersetzt wurden, erhält Nova Light Capital Limited drei Millionen Aktien. Diese Aktien unterliegen einer freiwilligen Treuhand- und Pooling-Vereinbarung. In Zusammenhang mit der Transaktion wird eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 249.590 Aktien an Canaccord Genuity Group Inc. entrichtet.

Die Gesellschaft hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von $3,0 Millionen arrangiert. Die Privatplatzierung wird aus 2,4 Millionen Einheiten im Wert von $1,25 pro Einheit bestehen, wobei jede Einheit wiederum aus einer Stammaktie und einem Aktienbezugsschein besteht. Jeder Bezugsschein kann für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von jeweils $2,00 ausgeübt werden.

Sämtliche ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem einschlägigen kanadischen Wertpapierrecht einer Sperrfrist von vier Monaten plus einem Tag.

Im Einklang mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange kann eine Vermittlungsgebühr von der Gesellschaft beim Abschluss der Finanzierung gezahlt werden.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, alle bis zum von der TSX-V zugelassenen Gesamtbetrag erhaltenen Zeichnungen anzunehmen, abzulehnen oder teilweise zu erfüllen.

"Balraj Mann" Balraj Mann, CEO 604-601-2018 Balraj.Mann@firsthydrogen.com / Balraj@pureextraction.ca

