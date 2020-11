DGAP-News: Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts avanciert Pläne für die Verarbeitung funktioneller Pilzformulierungen (deutsch)

Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts avanciert Pläne für die Verarbeitung funktioneller Pilzformulierungen

VANCOUVER, British Columbia, 26. November 2020. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen") ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf und den sich schnell entwickelnden Sektor funktioneller Pilze gibt ein Update und einen Überblick über seine Expansion in den funktionellen Pilz-Wellness-Sektor.

Angesichts des stark steigenden Interesses an funktionellen und medizinischen Pilzen, insbesondere im Hinblick auf medizinische Möglichkeiten, erscheinen die Aussichten für diesen Sektor vielversprechend. Pure Extracts hat kürzlich Ankündigungen zur Kenntnis genommen, die ein erhöhtes institutionelles Interesse auf dem Gebiet der Psychedelika im Allgemeinen und mit Schwerpunkt auf vielversprechenden Pilzsorten wie Psilocybin im Besonderen zeigen. Als Studienobjekt wird Psilocybin auf Behandlungsmöglichkeiten wie z. B. bei Depressionen, Angstzuständen, PTBS, bipolaren Störungen, Alzheimer und Suchterkrankungen untersucht. Der Status der US-amerikanischen Food and Drug Administration (USFDA) in Bezug auf die Verwendung von Psychedelika scheint sich im Jahr 2020 nach dem bahnbrechenden Therapiestatus für behandlungsresistente Depressionen zu entwickeln, der voraussichtlich im Jahr 2021 zugelassen werden wird. Jüngste Berichte weisen auch darauf hin, dass der Weltmarkt für funktionelle Pilze laut Vorhersagen voraussichtlich bis 2024 34,3 Mrd. USD erreichen und mit einer respektablen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8 % weiter anwachsen wird.

Aufgrund des ermutigenden und wachsenden Interesses an diesem Sektor hat Pure Extracts mit der Erweiterung ihres Geschäftsmodells um Pilzformulierungen begonnen, indem Extraktionsverfahren eingesetzt werden, die sich als kompatibel mit der vorhandenen Infrastruktur erwiesen haben. Das Unternehmen arbeitet eng mit seinem wissenschaftlichen Berater, Dr. Alexander MacGregor, dem Gründer des Toronto Institute of Pharmaceutical Technology, zusammen, um stark bioverfügbare Produkte und neuartige Verabreichungsmethoden zu entwickeln, einschließlich Pillen, Kapseln und Esswaren. Darüber hinaus sieht das Unternehmen eine signifikante Möglichkeit, ein wichtiger Extraktionspartner für die Vermarktung neuer funktioneller Pilzprodukte zu werden, die auf Reinheit und Konsistenz ausgelegt sind. In diesem Zusammenhang hat Pure Extracts mit einer der führenden kanadischen Wellness-Marken für funktionelle Pilze eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) unterzeichnet, um mittels CBD verbesserte Pilzprodukte gemeinsam zu entwickeln.

Mit Blick auf die Zukunft zielt Pure Extracts darauf ab, als weiterer Aspekt ihrer vielfältigen Strategie zur Durchdringung des Extraktionsmarktes den wachsenden Bereich der Verarbeitung psychedelischer Pilze zu betreten. In der Zwischenzeit werden drei funktionelle Produkte wie Lion's Mane, Turkey Tail und Reishi unter der Marke "Pure Mushrooms" hergestellt. In der Kräutermedizin sollen diese Produkte das Gedächtnis stärken, das Immunsystem unterstützen oder Stress reduzieren. Laut Prognosen werden die Pure Mushrooms-Produkte Ende des ersten Quartals 2021 über den Direktvertrieb an Verbraucher verfügbar sein. Dazu wird das kapitaleffiziente E-Commerce-Webportal des Unternehmens verwendet. Die Entwicklung dieser Produkte wird die Verfahren und Fähigkeiten des Unternehmens validieren und es auf die kommende Verfügbarkeit weiterer Pilzkulturen vorbereiten.

Ben Nikolaevsky, CEO des Unternehmens, erklärt: "Unsere Marke ist eine ehrgeizige Erweiterung unseres Standorts in den Bergen von British Columbia. Daher konzentrieren wir uns bei all unseren Bemühungen zu 100 % auf hochwertige Inhaltsstoffe, Formulierungen und Verfahren. Der Einstieg in die Pilzextraktion ist eine offensichtliche und aufregende Gelegenheit, unsere fortschrittliche Technologie und bewährten Fähigkeiten wirksam zu nutzen. Wir freuen uns darauf, unsere funktionellen Produkte in den nächsten Monaten auf den Markt zu bringen, und können nicht anders, als die Ähnlichkeiten mit dem Cannabissektor hinsichtlich der Wege zur Legalisierung medizinischer Pilzprodukte und Pilzprodukte für den Freizeitgenuss zu sehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Fähigkeit, sofort in diesem aufstrebenden Sektor zu arbeiten, gleichermaßen einen immensen Wert für unser Geschäft, unsere Stakeholder, Partner und Aktionäre generieren wird."

Über Pure Extracts (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ) Das Unternehmen verfügt über eine brandneue, hochmoderne Verarbeitungsanlage, die sich nur 20 Minuten nördlich des weltberühmten Wintersportortes Whistler in British Columbia befindet. Die maßgeschneiderte Anlage wurde gemäß den GMP-Standards der Europäischen Union errichtet, um den Export von Produkten und Formulierungen, einschließlich der derzeit in Kanada eingeschränkten, in europäische Gerichtsbarkeiten zu exportieren, wo sie legal verfügbar sind. Am 25. September 2020 erhielt Pure Extracts von Health Canada die Standardverarbeitungslizenz gemäß dem Cannabis Act, und der Handel mit Aktien des Unternehmens begann am 5. November 2020 an der Canadian Securities Exchange (CSE). Erfahren Sie mehr unter https://pureextractscorp.com/.

