Pure Extracts beginnt in Vorbereitung auf Pilzextraktion und Erhalt der Händlerlizenz mit dem Anlagenausbau

Vancouver, BC, 16. Dezember 2020. Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen"), ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen, gibt bekannt, dass das Unternehmen mit dem Ausbau der 4. Einheit in seiner Anlage zur Pilzextraktion, um mit der Forschung und Entwicklung von Psilocybin unter der Händlerlizenz zu beginnen.

Das Unternehmen bereitet bei Health Canada einen Antrag auf eine Händlerlizenz gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (CDSA, Arzneimittelgesetz) vor, das unter anderem den Rahmen für den legalen Zugang zu geregelten Stoffen sowie für die Kontrolle und Regulierung von Produktion, Vertrieb und Verkauf von Psilocybin bietet.

In diesem Rahmen muss ein Unternehmen eine von Health Canada ausgestellte Lizenz erhalten, um verschiedene Aktivitäten mit kontrollierten Substanzen durchführen zu können. Lizenzinhaber sind für die Einhaltung des CDSA und seiner Vorschriften sowie für die Einhaltung anderer geltender Bundes-, Provinz- und Territorialgesetze sowie der kommunalen Verordnungen verantwortlich. Die erteilte Lizenz bestimmt Aktivitäten, Bedingungen und Einschränkungen für den Lizenzinhaber in Abhängigkeit der Lizenzberechtigungen.

Eine Händlerlizenz kann folgende Aktivitäten ermöglichen:

- Beschaffung kontrollierter Substanzen, einschließlich durch Import, Synthese, Übertragung, Anbau und Ernte psychedelischer Pilze zur Psilocybinextraktion.

- Forschung und Herstellung kontrollierter Substanzen wie Psilocybin und Psilocin.

- Firmenkundenverkauf geregelter Substanzen, auch durch Export.

- Verkauf kontrollierter Substanzen über Apotheken.

Ben Nikolaevsky, CEO der Pure Extracts, bemerkte: "Als ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen, das im ersten Quartal 2021 funktionelle Pilzprodukte auf den Markt bringt, freuen wir uns sehr, unsere Einrichtung für unseren Einstieg in die Welt der kontrollierten Substanzen der Psychedelika auszubauen. Es ist großartig, eine Einrichtung neben unserer hochmodernen Anlage zu haben, die nach Health Canada-Standards gebaut wurde, und zu wissen, dass diese Einrichtung auch die gleichen hohen Baustandards hat, auf die Pure Extracts stolz ist."

Durch die Fähigkeit, Extraktionsforschung und -entwicklung für psychedelische Verbindungen wie Psilocybin und Psilocin durchzuführen, wird Pure Extracts auf die Zusammenarbeit mit Partnern wie Ärzten, Pharmaunternehmen und Apotheken vorbereitet, da klinische Studien in naher Zukunft zur Legalisierung von Psychedelika und zur Weiterentwicklung der Mikrodosierung führen werden.

Die Einreichung des Händlerlizenzantrags durch das Unternehmen unterliegt der Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen der CSE.

Über Pure Extracts (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ) Das Unternehmen verfügt über eine brandneue, hochmoderne Verarbeitungsanlage, die sich nur 20 Minuten nördlich des weltberühmten Wintersportortes Whistler in British Columbia befindet. Die maßgeschneiderte Anlage wurde gemäß den GMP-Standards der Europäischen Union errichtet, um den Export von Produkten und Formulierungen, einschließlich der derzeit in Kanada eingeschränkten, in europäische Gerichtsbarkeiten zu exportieren, wo sie legal verfügbar sind. Am 25. September 2020 erhielt Pure Extracts von Health Canada die Standardverarbeitungslizenz gemäß dem Cannabis Act, und der Handel mit Aktien des Unternehmens begann am 5. November 2020 an der Canadian Securities Exchange (CSE). Erfahren Sie mehr unter https://pureextractscorp.com/.

