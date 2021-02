Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts und die Canada House Wellness Group unterzeichnen Vereinbarung zum Vertrieb von Konzentratprodukte über Vertriebskanäle in den kanadischen Provinzen

Pure Extracts und die Canada House Wellness Group unterzeichnen eine Vereinbarung zum Vertrieb von Konzentratprodukte über bestehende Vertriebskanäle in den kanadischen Provinzen

Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2021. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (OTC: PRXTF) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts"), ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf, funktionelle Pilze sowie den sich schnell entwickelnden psychedelischen Sektor, und Canada House Wellness Group (CSE: CHV) ("Canada House"), ein vollständig integriertes medizinisches Cannabisunternehmen (zusammen "die Unternehmen") geben bekannt, dass sie, eine Cannabis 2.0-Vertriebsvereinbarung (die "Vereinbarung") geschlossen haben. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Canada House, Abba Medix Corp. ("Abba"), Pure Extracts' Konzentratproduktlinie über ihre etablierten Vertriebskanäle in den kanadischen Provinzen vertreiben.

"Wir waren äußerst beeindruckt vom Pure Extracts-Team und der Markenpräsenz, die sie insbesondere in den westlichen Provinzen aufgebaut haben, und freuen uns darauf, ihre Vermarktungsbemühungen auf eine für beide Seiten vorteilhafte Weise zu unterstützen", kommentierte Chris Churchill-Smith, CEO der Canada House. Ben Nikolaevsky, CEO der Pure Extracts, fügte hinzu: "Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, Einzelhändlern in ganz Kanada schnell und effizient unser hervorragendes komplettes Sortiment an Öl-Vape und essbaren Produkten zur Verfügung zu stellen, während unser Antrag auf Vertriebsänderung von Health Canada bearbeitet wird."

Über Pure Extracts Technologies Corp.

Pure Extracts verfügt über eine brandneue, hochmoderne Verarbeitungsanlage, die sich nur 20 Minuten nördlich des weltberühmten Wintersportortes Whistler in British Columbia befindet. Die maßgeschneiderte Anlage wurde gemäß den GMP-Standards der Europäischen Union errichtet, um den Export von Produkten und Formulierungen, einschließlich der derzeit in Kanada eingeschränkten, in europäische Gerichtsbarkeiten zu exportieren, wo sie legal verfügbar sind. Am 25. September 2020 erhielt Pure Extracts von Health Canada die Standardverarbeitungslizenz gemäß dem Cannabis Act, und der Handel mit Aktien des Unternehmens begann am 5. November 2020 an der Canadian Securities Exchange (CSE). Erfahren Sie mehr unter https://pureextractscorp.com/.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Empire Communications Group unter (604) 343-2724.

Über Canada House Wellness Group

Die Canada House Wellness Group ist die Muttergesellschaft der Abba Medix Corp., einem lizenzierten Produzenten in Pickering, Ontario, der qualitativ hochwertigen medizinischen Cannabis produziert; der IsoCanMed Inc., ein lizenzierter Produzent in Louiseville, Québec, baut in seiner 64.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte erstklassigen Gewächshaus-Cannabis an und verwendet modernste vertikale aeroponische Produktionsmethoden; der Canada House Clinics Inc. mit Kliniken im ganzen Land, die direkt mit Grundversorgungsteams zusammenarbeiten, um Patienten mit einfachen und komplexen Erkrankungen spezialisierte Cannabinoid-Therapiedienstleistungen anzubieten; und der Knalysis Technologies, ein Anbieter vollständig anpassbarer, Cloud-basierter Software, die Arzt, Anbieter und Patienten mit Daten verknüpft, die die Behandlung mit medizinischem Cannabis unterstützen.

Das Ziel der Canada House Wellness Group ist es, der führende Züchter von Premium-Craft-Cannabis und Anbieter der Cannabinoid-Therapie zu werden, der die globalen Märkte für medizinisches Cannabis anvisiert. Bitte besuchen Sie www.canadahouse.ca oder Canada Houses öffentliche Informationen unter www.sedar.com.

Für weitere Informationen: Steven Pearce, Vizepräsident, Legal, Canada House Wellness Group, 289-980-3584, spearce@canadahouse.ca

