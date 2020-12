Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts unterzeichnet Absichtserklärung mit The Nutraceutical Medicine Company - Inhaber der Wellnessproduktmarke PURICA

Pure Extracts unterzeichnet Absichtserklärung mit The Nutraceutical Medicine Company - Inhaber der Wellnessproduktmarke PURICATM

VANCOUVER, British Columbia, 9. Dezember 2020. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen") ist ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf und den sich schnell entwickelnden Sektor funktioneller Pilze. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit The Nutraceutical Medicine Company Inc. ("PURICA"), Inhaber der Marke PURICATM für Vollspektrum-Wellnessprodukte auf Pilzbasis, unterzeichnet hat, um Pure Extracts Expansion in den Sektor funktioneller Pilze zu unterstützen und gemeinsamen Vollspektrum-Pilz-Wellness-Kombinationen auf CBD-Basis zu entwickeln.

PURICA kann auf eine mehr als 20-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken. In dieser Zeit hat PURICA ihren Kunden das Beste geboten, was die Natur zu bieten hat: Fachkundig formulierte Natur- und Vollwertprodukte, die von der Wissenschaft solide unterstützt werden. Mit Sitz in Duncan, B.C. auf Vancouver Island ist PURICA ein preisgekröntes Unternehmen, dessen Immune 7-Formulierung von kanadischen Einzelhändlern zwei Jahre in Folge als Goldpreisträger für das bestes Immunitätsprodukt in Kanada im Rahmen der renommierten Alive Awards (2019 und 2020) ausgezeichnet wurde.

PURICA ist auch führend in der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Verwendung und den Nutzen von medizinischen Vollspektrum-Pilzen mit Formulierungen, die auf Immunität und Stressabbau, Schlaf, Herzgesundheit, Gewichtskontrolle, Ausdauer, Leistung, Hormonhaushalt und eine Vielzahl anderer Erkrankungen abzielen.

Ben Nikolaevsky, CEO der Pure Extracts, kommentierte: "Wir freuen uns, mit den Experten bei PURICA an funktionellen Pilzprodukten und neuartigen CBD-Formulierungen zu arbeiten. Sie haben eine beeindruckende Geschichte der Produktentwicklung, Kundenbindung und ein unerschütterliches Engagement für hohe Standards."

Die Verbindung von Vollspektrum-Pilzextrakten und CBD wäre eine bahnbrechende Leistung und würde Pure Extracts in einzigartiger Weise am Zusammenfluss zweier sehr starker Trends positionieren - der raschen Einführung von CBD-Öl als ein etabliertes medizinisches Produkt und dem explosiven Wachstum funktioneller Pilz-Wellnessprodukte. Aufgrund der Hilfe des wissenschaftlichen Beraters der Pure Extracts, Dr. Alexander MacGregor, Präsident des Toronto Institute of Pharmaceutical Technology, ist das Unternehmen der Ansicht, dass es die Formulierung dieser neuen Kategorie von Wellnessprodukten mit der höchsten Bioverfügbarkeit auf dem heutigen Markt beschleunigen kann.

Über Pure Extracts (CSE: PULL) Das Unternehmen verfügt über eine brandneue, hochmoderne Verarbeitungsanlage, die sich nur 20 Minuten nördlich des weltberühmten Wintersportortes Whistler in British Columbia befindet. Die maßgeschneiderte Anlage wurde gemäß den GMP-Standards der Europäischen Union errichtet, um den Export von Produkten und Formulierungen, einschließlich der derzeit in Kanada eingeschränkten, in europäische Gerichtsbarkeiten zu exportieren, wo sie legal verfügbar sind. Am 25. September 2020 erhielt Pure Extracts von Health Canada die Standardverarbeitungslizenz gemäß dem Cannabis Act, und der Handel mit Aktien des Unternehmens begann am 5. November 2020 an der Canadian Securities Exchange (CSE). Erfahren Sie mehr unter https://pureextractscorp.com/.

Über PURICA(TM) PURICA ist ein Unternehmen für natürliche Wellness und Lebensstile mit Sitz in Duncan, B.C. PURICA ist Hersteller vielbeachteter natürlicher Nahrungsergänzungsmitteln wie PURICA Recovery und PURICA Recovery 3.0, Immunformulierungen wie das preisgekrönte PURICA Immune 7 und PURICA Complete 360, PURICA Curcumin BioBDM30, anderer führender mikronisierter Heilpilz- und Kräuterformulierungen und mehr, einschließlich PURICA Probiotic, PURICA Power Vegan Protein und PURICA Zensations Pilzkakaomischung. Unsere Mission ist es, Sie in die Lage zu versetzen, eine gute Gesundheit voll und ganz zu erfahren, indem wir die beste Vollwertkost, die besten Nahrungsergänzungsmittel und Lifestyle-Lösungen anbieten. Unsere Vision ist eine Welt, in der Sie in allen Bereichen des Lebens, der Arbeit und des Spiels Ihr volles Potenzial entfalten. PURICA = Natur. Wissenschaft. Sie. Weitere Informationen finden Sie unter www.purica.com.

Ben Nikolaevsky CEO and Director

