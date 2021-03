Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts verkauft erste Lieferung von Cannabisöl-Extrakten an ein deutsches Pharmaunternehmen

Pure Extracts verkauft erste Lieferung von Cannabisöl-Extrakten an ein deutsches Pharmaunternehmen

Vancouver, British Columbia, 11. März 2021. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (OTC: PRXTF) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen"), ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf, funktionelle Pilze sowie den sich schnell entwickelnden psychedelischen Sektor gibt bekannt, dass das Unternehmen seine erste Charge von Cannabisöl-Extrakten an ein deutsches Pharmaunternehmen verkauft hat.

Pure Extracts kaufte in Kanada angebaute, EU-GMP-zertifizierte, getrocknete Cannabisblüten und extrahierte sie in 65 % reines THC-Vollspektrumöl (FSO, Full Spectrum Oil) und in 85 % reines THC-Destillat. Diese Extrakte werden in Deutschland zu einer hochreinen Form von THC für medizinische Zwecke weiterverarbeitet.

Dieser erste Verkauf wird den Weg für längerfristige Lieferverträge nach Deutschland, Europas wichtigstem Markt, ebnen. Das Unternehmen plant, weiterhin in anderen europäischen Ländern nach Exportmöglichkeiten für seine Produkte zu suchen, wo immer sie legal verkauft werden können.

Ben Nikolaevsky, CEO der Pure Extracts, bemerkte: "Es ist erfreulich, dass unsere Konzentrate von einem deutschen Pharmaunternehmen für die Verwendung in ihren Medizinprodukten ausgewählt wurden. Wir sind begeistert von der gesamten europäische Marktchance für unsere Extrakte. "

Über Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (OTC: PRXTF) (XFRA: A2QJAJ)

Pure Extracts verfügt über eine brandneue, hochmoderne Verarbeitungsanlage, die sich nur 20 Minuten nördlich des weltberühmten Wintersportortes Whistler in British Columbia befindet. Die maßgeschneiderte Anlage wurde gemäß den GMP-Standards der Europäischen Union errichtet, um den Export von Produkten und Formulierungen, einschließlich der derzeit in Kanada eingeschränkten, in europäische Gerichtsbarkeiten zu exportieren, wo sie legal verfügbar sind. Am 25. September 2020 erhielt Pure Extracts von Health Canada die Standardverarbeitungslizenz gemäß dem Cannabis Act, und der Handel mit Aktien des Unternehmens begann am 5. November 2020 an der Canadian Securities Exchange (CSE). Erfahren Sie mehr unter https://pureextractscorp.com/.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Empire Communications Group unter (604) 343-2724.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Ben Nikolaevsky" Ben Nikolaevsky CEO und Director

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pure Extracts Technologies Corp. 1177 West Hastings Street, Suite 2288 V6E 2K3 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 328-5598 E-Mail: ypopova@investfortuna.com

ISIN: CA74624U1049

WKN: A2QJAJ Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; Toronto EQS News ID: 1175083

