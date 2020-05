DGAP-News: Pyrolyx AG: Update Stilllegung (deutsch)

Pyrolyx AG: Update Stilllegung

Update

Die Pyrolyx AG (ASX: PLX, Pyrolyx) gibt bekannt, dass sie die am 24. März 2020 angekündigte Stilllegung der Produktion in ihren Anlagen für rückgewonnenen Ruß (rCB) in Terre Haute, Indiana, USA, und Stegelitz, Deutschland, fortsetzen wird.

Während die Betriebsstätten geschlossen bleiben überprüft Pyrolyx die betrieblichen und finanziellen Anforderungen, um ihre Produktion sicher und effizient wiederaufnehmen zu können.

Aufgrund des ungewissen Charakters der COVID-19-Pandemie kann Pyrolyx derzeit nicht sagen, wann die Produktion erneut begonnen werden kann.

Über Pyrolyx:

Die Pyrolyx AG ( WKN A2E4L4 ) ist weltweit führend bei der Gewinnung von rCB (Recovered Carbon Black) aus Altreifen. rCB wird sowohl zur Herstellung von Neureifen als auch im Kunststoff eingesetzt, Technische Industrie, Gummi- und Masterbatchindustrie.

Die Aktien der Gesellschaft (ARBN: 618 212 267) sind an den Börsen in Düsseldorf und Frankfurt notiert, sowie CDIs an der ASX (Australian Stock Exchange) unter dem Ticker PLX (ASX: PLX). Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrolyx.com

Kontakt:

Pyrolyx AG, München, Deutschland Communications & IR EMail: ir@pyrolyx.com Büro: +49 89 21027-200

