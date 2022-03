DGAP-News: Pyrum Innovations AG beantragt Zweitlisting im Scale Segment der Deutschen Börse in Frankfurt (deutsch)

Pyrum Innovations AG beantragt Zweitlisting im Scale Segment der Deutschen Börse in Frankfurt

* Zweitnotierung startet voraussichtlich am 30. März 2022

* Steigerung der Sichtbarkeit in Deutschland

Dillingen / Saar, 24. März 2022 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum"), die als Pionierunternehmen mit ihrer Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, hat einen Antrag auf ein Zweitlisting im Scale Segment bei der Deutsche Börse AG in Frankfurt gestellt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Aktien am 30. März 2022 in den Handel in Frankfurt einbezogen werden. Die Erstnotiz der Aktien von Pyrum erfolgte am 30. September 2021 im Euronext Growth Market, dem Wachstumssegment für kleine und mittlere Unternehmen der Börse Oslo. Als ein gesetzlich registrierter KMU-Wachstumsmarkt bietet das Segment Scale für Pyrum als saarländisches Unternehmen einen effizienten Zugang zu nationalen und internationalen Investoren und ist somit eine gute Alternative zu den von der EU regulierten Segmenten General Standard und Prime Standard.

Das mit dem Listing verbundene Aktienresearch von Edison Investment Research Limited ist spätestens mit Beginn der Zweitnotierung im Investorenbereich der Unternehmenswebseite unter https://www.pyrum.net abrufbar.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei vollkommen energieautark, spart bis zu 98 % der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO2-Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.

Kontakt

IR.on AG Frederic Hilke Tel: +49 221 9140 970 E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG Dieselstraße 8 66763 Dillingen / Saar E-Mail: presse@pyrum.net https://www.pyrum.net

