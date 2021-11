DGAP-News: q.beyond beschleunigt Wachstum im dritten Quartal 2021 (deutsch)

q.beyond beschleunigt Wachstum im dritten Quartal 2021

q.beyond beschleunigt Wachstum im dritten Quartal 2021

- Umsatz steigt im Quartalsvergleich um 14 % auf 40,0 Mio. EUR - Positiver Free Cashflow in Höhe von 3,6 Mio. EUR im Q3 2021 - Colocation-Verkauf führt zu einmaligem Anstieg des EBITDA auf 29,4 Mio. EUR - Erneute Anhebung der EBITDA-Prognose für 2021 auf mehr als 31 Mio. EUR

Köln, 8. November 2021 - Die q.beyond AG beschleunigte im dritten Quartal 2021 ihr Wachstum: Der Umsatz des IT-Dienstleisters stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 % auf 40,0 Mio. EUR. In den beiden Quartalen zuvor lagen die Wachstumsraten bei 12 % (Q2 2021) und 10 % (Q1 2021). "q.beyond wächst dynamisch", erklärt Vorstand Jürgen Hermann. "Unsere klare Positionierung als Cloud-, SAP- und IoT-Anbieter wie auch unser skalierbares Geschäftsmodell bewähren sich."

Cloud-&-IoT-Umsätze wachsen im Quartalsvergleich um 20 %

Das dynamische Wachstum im laufenden Jahr beruht vor allem auf Zuwächsen im Cloud-&-IoT-Geschäft. Die Segmentumsätze stiegen im abgelaufenen Quartal um 20 % auf 30,0 Mio. EUR. Das Segment SAP erzielte wie im Vorjahr einen Umsatz von 10,0 Mio. EUR. Rapide steigende Segmentbeiträge unterstreichen die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Im Segment Cloud & IoT verbesserte sich das Ergebnis im Quartalsvergleich um 129 % auf 3,2 Mio. EUR, im Segment SAP sogar um 200 % auf 1,8 Mio. EUR. Unternehmensweit lag der Grenzertrag in den vergangenen drei Quartalen bei mehr als 40 %; jeder zusätzliche Euro an Umsatz erhöht das Ergebnis um mehr als 40 Cent.

Hohe Einmaleffekte aus dem erfolgreichen Verkauf des Colocation-Geschäfts und dessen Entkonsolidierung zum 30. September 2021 in Höhe von insgesamt 27,8 Mio. EUR stärken die Profitabilität. Das EBITDA stieg im abgelaufenen Quartal auf 29,4 Mio. EUR nach -0,6 Mio. EUR im Vorjahr. Das EBIT belief sich auf 25,3 Mio. EUR nach -4,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2020; unter Berücksichtigung von Finanzergebnis und Steuern ergab sich daraus im dritten Quartal 2021 ein Konzerngewinn in Höhe von 20,7 Mio. EUR nach -5,0 Mio. EUR im Vorjahr. Zugleich erwirtschaftete das Unternehmen einen positiven Free Cashflow in Höhe von 3,6 Mio. EUR gegenüber -3,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2020; die Zahlung des Kaufpreises für die Colocation-Tochter IP Exchange erfolgte im vierten Quartal 2021.

Bestätigung der Umsatz- und Free-Cashflow-Prognose

Nach der guten operativen Entwicklung im dritten Quartal 2021 bestätigt q.beyond die am 17. September 2021 aktualisierte Prognose für Umsatz und Free Cashflow für das Gesamtjahr 2021. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 155 bis 165 Mio. EUR sowie einen Free Cashflow von mindestens 33 Mio. EUR. Da die positiven Effekte aus der Entkonsolidierung des Colocation-Geschäfts voraussichtlich noch höher als am 17. September 2021 eingeschätzt ausfallen, erhöht q.beyond zugleich noch einmal ihre EBITDA-Prognose. Nach aktuellem Stand der Berechnung der Entkonsolidierungseffekte wird ein EBITDA von mehr als 31 Mio. EUR anstatt von bisher mindestens 27 Mio. EUR erwartet.

Auftragseingang auf Rekordniveau

Der erfolgreiche Verkauf des Colocation-Geschäfts schärft die Positionierung von q.beyond als Cloud-, SAP- und IoT-Anbieter, reduziert die Komplexität und vergrößert den Handlungsspielraum. Das Unternehmen hat damit beste Chancen, sein dynamisches Wachstum auch im kommenden Jahr fortzusetzen. Zumal der Auftragseingang 2021 auf einen neuen Rekord zusteuert - im dritten Quartal 2021 erreichte er 25,4 Mio. EUR; 74 % der Aufträge stammten von neuen Kunden und aus neuen Leistungen für bestehende Kunden. Nach neun Monaten summierte sich diese für das mittelfristige Wachstum entscheidende Kennzahl auf 141,7 Mio. EUR und liegt damit um 16 % über dem Niveau des Vorjahres.

Gezielte Akquisitionen werden die Wachstumskräfte in den kommenden Quartalen zusätzlich stärken. Mit einer Nettoliquidität von 28,0 Mio. EUR zum 30. September 2021 und einem geplanten Free Cashflow von mindestens 33,0 Mio. EUR in diesem Jahr ist das schuldenfreie Unternehmen für weitere Zukäufe hervorragend aufgestellt. Die M&A-Strategie konzentriert sich gemäß der Wachstumsstrategie "2020plus" auf die mehrheitliche Übernahme von Technologiefirmen, die den bestehenden Branchenfokus verstärken, das Produktportfolio erweitern oder die vorhandene Technologiekompetenz ergänzen. Im Fokus stehen Techanbieter mit einem Jahresumsatz von bis zu 30 Mio. EUR sowie einem nachhaltig profitablen Geschäftsmodell.

Nahezu Verdoppelung des Unternehmenswertes

q.beyond-Vorstand Hermann erklärt die nächsten Schritte: "q.beyond wird weiter dynamisch wachsen, mit gezielten Zukäufen zusätzliche Umsatzpotenziale erschließen und so den Unternehmenswert nachhaltig steigern." Mit 223,6 Mio. EUR lag diese Größe zum 30. September 2021 nahezu doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

In Mio. EUR Q3 2021 Q3 2020 Umsatz 40,0 35,1 - Cloud & IoT 30,0 25,1 - SAP 10,0 10,0 EBITDA 29,4 -0,6 EBIT 25,3 -4,9 Konzernergebnis 20,7 -5,0 Free Cashflow 3,6 -3,9 Eigenkapitalquote zum 30.09./31.12. 75 % 72 % Beschäftigte zum 30.09./31.12. 1.037 936 Erläuterungen: Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward-looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.qbeyond.de/investor-relations abrufbar.

Über das Unternehmen: Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.

Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

