DGAP-News: q.beyond erschließt Logistikmarkt und gewinnt großen Kunden (deutsch)

q.beyond erschließt Logistikmarkt und gewinnt großen Kunden

- Neue Tochter bietet umfassende IT-Services für kleine und mittelständische Logistikunternehmen - Zweistelliger Millionenauftrag von Röhlig Logistics - Beteiligung an Software-Spezialisten für die Logistikbranche

Köln, 6. Mai 2021 - Die q.beyond AG erschließt mit der Logistik eine weitere mittelständisch geprägte Branche. Zielgruppe sind die knapp 15.000 kleinen und mittelständischen Logistikunternehmen in Deutschland. Diesen wird q.beyond schlüsselfertige IT-Services bereitstellen. Im Mittelpunkt steht dabei der vollständig ausgestattete digitale Arbeitsplatz, der innerhalb weniger Stunden inklusive branchenspezifischer Anwendungen weltweit bereitsteht.

q.beyond CEO Jürgen Hermann erklärt: "Wir expandieren aus unserem attraktiven Kerngeschäft heraus in eine benachbarte Branche, deren Herausforderungen wir gut kennen." Seit Jahren unterstützt q.beyond bereits den Handel bei seiner digitalen Transformation und stellt mit Cloud-, SAP- und IoT-Lösungen unter anderem einen optimierten Warenfluss sicher. Diese Kompetenz eröffnet vielfältige Wachstumschancen, so Hermann: "Die Digitalisierung in der Logistik nimmt Fahrt auf. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig digitale Prozesse vom individuellen Arbeitsplatz bis zur globalen Lieferkette sind. Mit uns schaffen Logistikunternehmen den Sprung in das neue Zeitalter."

Schlüsselfertige IT-Services für die Logistikbranche

q.beyond bündelt ihre Aktivitäten in ihrer vierten Fokusbranche nach Handel, produzierendem Gewerbe und Energie künftig in einer eigenen Gesellschaft. Sie bietet das gesamte Leistungsspektrum eines IT-Service-Providers - vom Consulting für die Logistik-Lösung CargoWise sowie SAP BI/BW/Finance über den gesamten Betrieb weltweiter Cloud Infrastrukturen und Data Integration Services bis hin zu einem globalen 24/7 Helpdesk.

Mit dem Bremer Traditionsunternehmen Röhlig Logistics GmbH & Co. KG verfügt q.beyond vom Start weg über einen großen Kunden und Partner zugleich. Der internationale, inhabergeführte Spezialist für interkontinentale See-, Luftfracht und Kontraktlogistik beschäftigt in 150 Büros in 35 Ländern mehr als 2.200 Beschäftigte und beauftragt q.beyond, die Röhlig Digital-Strategie weiter voranzubringen. Neben klassischen IT-Betriebsthemen unterstützt q.beyond auch beim Ausbau des zentralen CargoWise-Systems, der Systemplattform für Kontraktlogistik, bei SAP-Finance-Themen, sowie Data Analytics-Herausforderungen. Der Vertrag läuft über fünf Jahre und hat ein Volumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Philip W. Herwig, Managing Partner von Röhlig Logistics, begründet die Entscheidung: "Die Digitalisierung der Logistik begreifen wir als Chance für unser Geschäftsmodell. Zusammen mit q.beyond beschleunigen wir nochmals unsere Digital-Initiativen. Mit q.beyond haben wir den idealen Partner gefunden, der die Umsetzung unserer Digital-Strategie begleitet, um einerseits unsere Prozesse voll zu automatisieren und andererseits digitale Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen, also Daten- und Softwarelösungen bereitzustellen."

Entwicklung plattformbasierter Innovationen

Seit längerem entwickelt Röhlig zudem mit einem eigenen Team Software für die Logistik. Gemeinsam wollen Röhlig und q.beyond die Entwicklung plattformbasierter Innovationen für die Logistikbranche vorantreiben. Dazu braucht es unter anderem digitale Lösungen für die Verfolgung von Sendungen, deren Quotierung, Buchung und Bezahlung.

Hermann erläutert seine Ziele: "Der vollständig ausgestattete, digitale Arbeitsplatz für Logistikunternehmen ist erst der Anfang. Wir werden gemeinsam mit Röhlig Schritt für Schritt ein Software-Portfolio entwickeln, das künftige Anforderungen kleinerer und mittlerer Logistikbetriebe für das digitale Zeitalter abdecken wird. Wir bündeln zusammen gezielt fachliche Expertise, Branchenkenntnis und IT-/Software-Know-how. Das schafft die besten Voraussetzungen, um für unsere Kunden Lösungen mit echtem Mehrwert zu entwickeln."

Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit Röhlig ein Entwurf für Kooperationen in weiteren Märkten. In der aktuellen Situation werden attraktive Unternehmen selten oder nur zu hohen Bewertungen angeboten. Somit sind innovative Ansätze gefragt, um nachhaltige und funktionierende Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Der gleichzeitige Aufbau einer neuen Branche, der Gewinn eines großen Neukunden und die partnerschaftliche Kooperation über die Bündelung von Kompetenzen entspricht einem solchen Modell. Es passt gut zu der mittelständischen partnerschaftlichen Kultur von q.beyond und liefert zudem weitere wichtige Wachstumsimpulse.

Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.

Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

Kontakt

q.beyond AG Arne Thull Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions T +49 221 669-8724 invest@qbeyond.de www.qbeyond.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: q.beyond AG Mathias-Brüggen-Straße 55 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-669-8724 Fax: +49-221-669-8009 E-Mail: invest@qbeyond.de Internet: www.qbeyond.de

ISIN: DE0005137004

WKN: 513700 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1193016

