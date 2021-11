DGAP-News: Quant.Capital GmbH & Co. KG: Quant.FinTec-Anleihe: Hochfrequenz im Eigenhandel (deutsch)

Quant.Capital GmbH & Co. KG: Quant.FinTec-Anleihe: Hochfrequenz im Eigenhandel

30.11.2021 / 10:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

/ Quant.Capital GmbH & Co. KG

Quant.FinTec-Anleihe: Hochfrequenz im Eigenhandel

Düsseldorf, 30. November 2021 - Der ultraschnelle Eigenhandel gehört in Zeiten steigender Risiken zu einer optimalen Diversifikation. Da die Erträge unkorreliert entstehen, lässt sich sowohl bei steigenden wie fallenden Märkten Geld verdienen - und so Stabilität in Portfolios bringen. "Für Privatanleger ist dabei die FinTec-Anleihe der QCKG eine gute Möglichkeit, an den Erträgen teilzuhaben", sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH & Co. KG (QCKG).

Die mit einem Kupon von 7,5 Prozent ausgestattete Anleihe ist bis zum 30. November 2022 zu zeichnen, jeweils zum 1. Dezember werden die Zinsen gezahlt. "Der erste Zinstermin am 1. Dezember 2021 macht die Anleihe dann auch wieder attraktiver, da der Kurs wegen der Stückzinsen zuletzt doch sehr hoch wirkte", sagt Falke. Ab 2. Dezember 2021 ist die Anleihe wieder zum Nominalbetrag zu zeichnen - bis der gute Kupon über das Jahr erneut Stückzinsen auflaufen lässt.

Ziel der Handelsstrategien der QCKG sind die maximal mögliche Stabilität der Handelserträge und Ergebnisentwicklung: "Es werden keine großen Handelspositionen auf längere Sicht mit entsprechenden Preisrisiken eingegangen", so Falke. "Im Gegenteil bietet unsere Handelsinfrastruktur die Möglichkeit, eine sehr große Anzahl von Transaktionen umzusetzen, jeweils mit kleinen Handelspositionen und nur extrem kurzen Haltedauern, mit denen das Preisänderungs- und somit Verlustrisiko minimiert wird."

Entscheidend für den Erfolg sind die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit bis zum Nanosekunden-Bereich (eine milliardstel Sekunde). "Wir erreichen eine Order-Geschwindigkeit im niedrigen Mikrosekunden-Bereich (eine millionstel Sekunde), damit liegen wir in den Top-Drei-Prozent aller Eurex Trading Sessions", so Falke. Die hohe Handelsgeschwindigkeit bedeutet dabei entsprechende Vorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen.

Gleichzeitig verfügt die Quant.Capital GmbH & Co. KG über die entsprechende Entwicklungsumgebung, um Handelsstrategien zu entwickeln, zu testen und zu skalieren. "Unsere Simulations-Infrastruktur dient dem Backtesting, um die Strategien zu optimieren und zu validieren", sagt Falke. "Wir messen damit den Einfluss von neuen Handelssignalen auf das Handelsergebnis, bewerten den Geschwindigkeitsvorteil und gewinnen so detaillierte Erkenntnisse über die Handelsentscheidungen."

Über die Quant.Capital GmbH & Co. KG Die Quant.Capital GmbH & Co. KG ist eine Technologie-getriebene Eigenanlagegesellschaft. In den algorithmischen Handelsaktivitäten kommen modernste IT-Infrastruktur, Research und intelligentes Risikomanagement zusammen, um optimierte Handelsstrategien innerhalb des regulatorischen Rahmens umzusetzen. Für weitere Informationen: www.qckg.de.

WICHTIGER HINWEIS: Diese Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz, welches auf der Webseite der Emittentin unter www.qckg.de zum Download zur Verfügung steht. Die Gestattung der Veröffentlichung des WIB ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere durch die Bafin zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten das WIB lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt Quant.Capital GmbH & Co. KG Bahnstraße 9 D-40212 Düsseldorf Telefon: +49 (0)211.819 799 80 E-Mail: presse@qckg.de

Pressekontakt news & numbers GmbH Bodo Scheffels Telefon: +49 (0)40.8060.194-34 Mobil: +49 (0)178.4980733 E-Mail: bodo.scheffels@news-and-numbers.de

°