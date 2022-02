DGAP-News: Raiffeisen Bank International AG: Geschäftsbericht 2021 vorbehaltlich der finalen Behandlung durch den Aufsichtsrat (deutsch)

Raiffeisen Bank International AG: Geschäftsbericht 2021 vorbehaltlich der finalen Behandlung durch den Aufsichtsrat

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat den Geschäftsbericht 2021, vorbehaltlich der finalen Behandlung durch den Aufsichtsrat, auf ihrer Website veröffentlicht: http://gb2021.rbinternational.com

Die RBI hat einen Fast-Close-Prozess implementiert, der sich auf die weitere Verbesserung und Beschleunigung der Finanz-Prozesse konzentriert und es damit ermöglicht, die Veröffentlichungszeitleiste deutlich zu reduzieren. Die finale Behandlung des vorliegenden Berichts im Aufsichtsrat ist noch ausständig. Des Weiteren enthält der Bericht in der vorliegenden Form nicht den Bericht des Aufsichtsrats, den Corporate-Governance-Bericht und den konsolidierten nichtfinanziellen Bericht (Nachhaltigkeitsbericht). Die endgültige Form des Geschäftsberichts sowie der Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Börsegesetz werden am 3. März 2022 veröffentlicht.

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Österreich
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: www.rbinternational.com

ISIN: AT0000606306

WKN: A0D9SU Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1280432

