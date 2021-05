DGAP-News: RAMFORT GmbH: Ein Auftakt nach Maß (deutsch)

RAMFORT GmbH: Ein Auftakt nach Maß

^ DGAP-News: RAMFORT GmbH / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Vorläufiges Ergebnis RAMFORT GmbH: Ein Auftakt nach Maß

11.05.2021 / 09:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ramfort GmbH: Ein Auftakt nach Maß

- 7 von 8 Objekten am Standort ACC Bremen übernommen;

- Verlängerung von zahlreichen Mietverträgen und starke Neuvermietung; dem Zeitplan weit voraus

- Die ersten revitalisierten 400 m² an neuen Mieter übergeben

- Weitere knapp 1.000 m² an neuen Mieter Thyssen vermietet

- Europäischer Mittelstands-Anleihe-Fond stockt Ramfort-Position weiter auf

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=81dd8844db437dfbe80d8d5e9eb3bfe4

Bildtitel: Airport City Center Bremen

Ein Auftakt nach Maß ist der RAMFORT Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften am Standort Airport City Center in Bremen bei der Übernahme der ACC-Objekte gelungen.

Im Dezember 2020 hat die RAMFORT-Gruppe die ersten 4 von insgesamt 8 Objekten am Standort Airport City Center Bremen übernommen. In Zeiten von Corona, Lockdown und den daraus resultierenden Fragen zu Homeoffice und der Zukunft von Büros sowie der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage geschah dies unter sehr anspruchsvollen Umständen.

Auch unter schwierigsten Rahmenbedingungen hat die Ramfort GmbH mit Ihrem Management, dank des intensiven Einsatzes, den negativen Trend am Standort Bremen nach der Übernahme der ersten Objekte nicht nur stoppen, sondern vollkommen drehen können. Unsere Einschätzungen zur Qualität der Lage und der Objekte bestätigt sich und die Objekte befinden sich nun in den richtigen Händen.

Innerhalb der ersten 6 Monate nach den ersten Übernahmen konnten erhebliche Vermietungserfolge erzielt werde. Trotz Corona und dem Lockdown werden Mieter gefunden und Flächen revitalisiert. Mieter, die die Verlegung ihrer Büros geplant haben, bleiben zum größten Teil am Standort und verlängern ihre Verträge. Auf Grund der vertraglichen Gestaltung der Kaufverträge, können wir schon vor Übernahme aktiv in den Vermietungsprozess eingreifen und die dafür nötigen Maßnahmen auslösen. Diese Möglichkeit wurde voll ausgeschöpft.

Wir freuen uns die Übernahme der nächsten 3 Objekte des Airport City Centers vermelden zu können. In den gerade übernommenen Objekten haben wir in der gleichen Woche die erste vollständig revitalisierte Fläche von ca. 400 m² an einen neuen Mieter übergeben. Zusätzlich ist es uns gelungen, mit zwei Konzerntöchtern der thyssenkrupp AG, langfristige Mietverträge von knapp 1.000 m² zu schließen. Das ist ein Auftakt nach Maß.

Insgesamt konnte seit dem Abschluss der Kaufverträge allein am Standort ACC Bremen über 50% der Leerstandsquote abgebaut werden. Damit sinkt der Leerstand der 7 Objekte im Durchschnitt von 27% auf ca. 12%. Aber auch am Standort Unterschleißheim bei München konnten schon die ersten Erfolge durch unsere Maßnahmen erzielt werden und mit einem langjährigen Mieter ein neuer Vertrag mit größeren Flächen geschlossen werden. Mit den ersten neuen Mietern sind wir in finalen Verhandlungen.

In unseren Planzahlen und Zielvorgaben zu der emittierten Anleihe der RAMFORT 21/26, sind wir für die Erreichung dieser jetzt erreichten Ergebnisse von 2 Jahren ausgegangen und haben sogar die damit geplanten Ertragsziele erheblich übertroffen. Damit sind wir unseren Zielen weit voraus.

Es zeigt sich, dass Gewerbeimmobilien an den richtigen Standorten und mit dem richtigen Preis-Leistungsverhältnissen die richtigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen bieten. Im Zusammenspiel mit unseren modernen Büro-Konzepten, Ausstattungen und Gestaltungen sowie der Fokussierung auf die Mieterbindung mit flexiblen Mietverträgen, gelingt es auch in schwierigem Umfeld zu überzeugen.

Dies Ergebnisse werden auch durch unsere Investoren honoriert und so hat unter anderem die KFM Deutsche Mittelstand AG mit ihrem Europäischem Mittelstandsanleihen FONDS ihre Position bei der RAMFORT Anleihe weiter aufgestockt.

Über die RAMFORT GmbH

Die RAMFORT GmbH ist ein Immobilieninvestor mit dem Schwerpunkt Investitionen in Value Add Objekte.

Als inhabergeführter Spezialist für die Wertsteigerung von Bestandsimmobilien, durch das Refurbishment und die Neuvermietung von überwiegend Gewerbeimmobilien an etablierten Standorten, baut die Gesellschaft kontinuierlich den eigenen Immobilienbestand von aktuell über 40.000 m² Bürofläche und einem kleinen Bestand an Wohnungen weiter auf. Die Ramfort ist als Finanzierungsholding ausgestattet, die über ihre Tochtergesellschaften in ausgesuchte Value Add Objekte investiert, die den Voraussetzungen der Investitionsbedingungen entsprechen. Hierzu gehören u. a. Leerstände von maximal 50%, Baujahr ab 1995 an etablierten Standorten mit erheblichen Wertsteigerungspotential. Neben diesen Kriterien wird darauf geachtet, dass von Beginn an ein positiver Cashflow besteht. Durch die langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Revitalisierung von Bestandsimmobilien und nachhaltiger Mieterbindung gelingt eine erhebliche Wertsteigerung in den Investmentobjekten.

11.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: RAMFORT GmbH Ladehofstr. 30 93049 Regensburg Deutschland Telefon: +49 (0)941 640 88 500 E-Mail: info@ramfort.de Internet: https://www.ramfort.de

ISIN: DE000A3H2T47

WKN: A3H2T4 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 1195104

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1195104 11.05.2021

°