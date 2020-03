DGAP-News: Rational AG reduziert Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 von 10,70 auf 5,70 Euro je Aktie (deutsch)

Rational AG reduziert Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 von 10,70 auf 5,70 Euro je Aktie

^ DGAP-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung Rational AG reduziert Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 von 10,70 auf 5,70 Euro je Aktie

30.03.2020 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung Landsberg am Lech, 30. März 2020

Rational AG reduziert Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 von 10,70 auf 5,70 Euro je Aktie

Vorstand und Aufsichtsrat der Rational AG haben in der ordentlichen Aufsichtsratssitzung Ende Februar 2020 einen Dividendenvorschlag von 10,70 Euro je Aktie beschlossen. Dieser wurde in der Ad-hoc-Meldung vom 10. März 2020 und im Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht.

Seitdem haben sich die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Bevölkerung und auf die Wirtschaft drastisch verschärft. Das trifft einen Teil der Kunden von RATIONAL hart. Der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Effekte auf die Geschäftsentwicklung der Rational AG sind momentan nicht absehbar.

Um die außerordentlich solide finanzielle Lage des Unternehmens zu sichern, wird konzernweit ein striktes Kostensparprogramm durchgeführt und es werden keine neuen Stellen besetzt. Die Personalkosten werden durch Abbau von Urlaub und Überstunden reduziert. Die Möglichkeiten von Kurzarbeit werden wo möglich genutzt.

Aus kaufmännischer Vorsicht und um die in guten Jahren aufgebaute starke Liquiditätssituation der Gesellschaft zu erhalten, hat die Verwaltung einstimmig einen neuen Dividendenbeschluss gefasst. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 6. Mai 2020 die Ausschüttung einer Dividende von 5,70 Euro pro Aktie vorschlagen. Sollte die sich schnell ändernde Lage es erfordern, behalten sich Vorstand und Aufsichtsrat eine weitere Kürzung vor.

"Es ist die klare Absicht der Gesellschaft, bei Wiedereinsetzen eines normalen Geschäftsgangs und einer ausreichenden Kapitalausstattung, die Aktionäre mit Sonderdividenden so am Ergebnis zu beteiligen, wie vor der Reduzierung", erläutert der Vorstandsvorsitzende Dr. Peter Stadelmann. Dieses Vorgehen wurde auch in den Jahren 2009 und 2010 praktiziert, nach der Kürzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2008 in der Finanzkrise.

Hauptversammlung wird auf rechtlich notwendige Programmpunkte beschränkt Aktuell ist die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung weiterhin für den 6. Mai 2020 in der Messe Augsburg geplant. Über eine mögliche, behördlich angeordnete Absage oder die Verschiebung der Hauptversammlung informiert das Unternehmen auf der Homepage unter https://www.rational-online.com/de_de/Unternehmen/Investor_Relations/

Im Zeichen der aktuellen Risikolage rund um das Coronavirus und der hohen Ansteckungsgefahren weist das Unternehmen ausdrücklich darauf hin, dass die Hauptversammlung dieses Jahr auf das rechtlich notwendige Minimum begrenzt wird.

"Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir wissen noch nicht, ob wir die Hauptversammlung wie geplant am 6. Mai abhalten können. Für den Fall, dass es möglich sein sollte, bitten wir Sie aber, gründlich zu prüfen, ob Sie dieses Jahr wirklich teilnehmen möchten und im Zweifel zu Gunsten Ihrer eigenen Gesundheit darauf zu verzichten. Ihre Stimme können Sie auch durch Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft abgeben. Sie müssen dazu nicht zwingend persönlich an der Hauptversammlung anwesend sein", so Dr. Stadelmann.

RATIONAL ist bekannt dafür, an Hauptversammlungen sein kulinarisches Können zu beweisen und seine Aktionäre sehr gut zu verpflegen. Vorstand und Aufsichtsrat haben aber aufgrund der Ausnahmesituation und der aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen entschieden, den Teilnehmern der Hauptversammlung in diesem Jahr kein Frühstücks- und Mittagsbuffet anzubieten. Stattdessen wird aus hygienischen Gründen nur ein deutlich reduziertes, kaltes Verpflegungsangebot bereitgestellt. RATIONAL dankt seinen Aktionären für ihr Verständnis für diese Maßnahme.

Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold / Leiter Investor Relations Tel. +49 (0)8191 327-2209 Fax +49 (0)8191 327-72 2209 E-Mail: ir@rational-online.com www.rational-online.com

Redaktionshinweis: Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.

Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern geleisteten Arbeit.

30.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: RATIONAL AG Siegfried-Meister-Straße 1 86899 Landsberg a. Lech Deutschland Telefon: 0049 8191 327 2209 Fax: 0049 8191 327 722209 E-Mail: ir@rational-online.com Internet: www.rational-online.com

ISIN: DE0007010803

WKN: 701080 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1010277

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1010277 30.03.2020

°