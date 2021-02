DGAP-News: Rational AG: Viertes Quartal mit stabiler Umsatzentwicklung - vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

Rational AG: Viertes Quartal mit stabiler Umsatzentwicklung - vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020

Pressemitteilung

Rational AG: Viertes Quartal mit stabiler Umsatzentwicklung - vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020

- 183 Mio. Euro Umsatz im vierten Quartal - umsatzstärkstes Quartal des Jahres

- Umsatz geht im Jahr 2020 um 23 Prozent zurück - währungsneutral um 22 Prozent

- 107 Millionen Euro EBIT und 16 Prozent EBIT-Marge erwartet

- Gut positioniert für die Zukunft

Landsberg, 4. Februar 2021 Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Rational gemäß vorläufigen Berechnungen Umsatzerlöse in Höhe von 650 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 23 Prozent oder 194 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr (Vj. 844 Millionen Euro). Ursache für diese negative Entwicklung waren die weltweiten Schutzmaßnahmen im Rahmen der Coronakrise, die sich auf die meisten Kundengruppen negativ auswirkten. Nach einem signifikanten Umsatzeinbruch im zweiten Quartal um 43 % im Vergleich zum Vorjahresquartal, erholte sich die Erlössituation im dritten und vierten Quartal spürbar. "Unsere Umsätze verblieben aber aufgrund der anhaltenden Einschränkung für unsere Kunden im dritten und vierten Quartal jeweils rund 21 Prozent unter Vorjahr", erläutert Dr. Peter Stadelmann, Vorstandsvorsitzender der Rational AG. Die zweiten Lockdowns ab November in vielen Märkten führten nicht zu einem erneuten Umsatzrückgang.

Die Vertriebsregionen Südamerika (-48 Prozent) und Nordamerika (-29 Prozent) wurden besonders hart von der Coronakrise getroffen, dagegen haben sich Asien (-15 Prozent) und Deutschland (-16 Prozent) besser entwickelt. Der Rest Europas (-22 Prozent) lag insgesamt im Durchschnitt der Gruppe. Hier gab es jedoch eine große Spanne von nur rund 10 Prozent Umsatzrückgang in Märkten wie Skandinavien, Österreich und der Schweiz bis hin zu einem mehr als 30-prozentigem Umsatzeinbruch in Spanien, Großbritannien und vielen osteuropäischen Märkten. Mit einem Umsatzrückgang von lediglich 7 Prozent ist das iVario unterproportional geschrumpft, was auch darin begründet liegt, dass es im Vergleich zum Vorjahr in neuen Märkten eingeführt wurde. Die Combi-Dämpfer-Umsätze sanken um 25 Prozent. Währungsneutral lag der konzernweite Umsatzrückgang bei 22 Prozent.

EBIT-Marge deutlich unter Vorjahresniveau erwartet Entsprechend der negativen Umsatzentwicklung erwartet Rational ein Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) von knapp 107 Millionen Euro (Vj. 231 Millionen Euro). "Durch Minderausgaben beispielsweise im Marketing (Messen, GarenLive) oder bei Reisekosten, sowie durch zusätzliche Kosteneinsparungen wurden die operativen Kosten um mehr als 10 % zum Vorjahr auf rund 245 Mio. EUR gesenkt ", sagt Herr Dr. Stadelmann. Zudem waren die Herstellungskosten aufgrund des Produktwechsels und der krisenbedingten Zusatzaufwände auf erhöhtem Niveau. Daraus resultierte eine reduzierte EBIT-Marge von 16,4 Prozent (Vj. 26,5 Prozent).

Mitarbeiter Mit Beginn der Coronakrise wurde ein Einstellungsstopp ausgesprochen. Freiwerdende Positionen wurden - falls vertretbar - nicht nachbesetzt, befristete Verträge wurden in einigen Fällen nicht verlängert und Aushilfen wurden nur noch in Ausnahmefällen beschäftigt. "Unser Ziel ist es, Leistungsträger langfristig im Unternehmen zu halten. Deshalb setzen wir in vielen Bereichen Kurzarbeit oder vergleichbare Instrumente ein. Als sozial verantwortliches Unternehmen wollen wir möglichst viele Arbeitsplätze erhalten, um für den sicher eintretenden Aufschwung gerüstet zu sein. Wir wägen weiter die nicht unerheblichen Kosten einer Personal-Freistellung und die der späteren Wiederbeschaffung und Einarbeitung gegeneinander ab.", so Herr Dr. Stadelmann. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ist die gruppenweite Zahl der Mitarbeiter leicht auf 2.180 (Vj. 2.258) gesunken.

Gut positioniert für die Zukunft Rational beobachtet die wirtschaftliche Entwicklung der wichtigen Märkte aufmerksam. Die langfristigen positiven Trends für die Großküchenbranche bleiben intakt. Durch die breite Ausrichtung auf verschiedene Kundengruppen kann Rational flexibel auf die sich ändernden Marktanforderungen reagieren. Aufgrund der außerordentlich gesunden Bilanz, der guten Liquiditätsposition, der starken Positionierung im Markt und der im Jahr 2020 neu eingeführten Kochsysteme sieht der Vorstand gute Voraussetzungen, den erfolgreichen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2021 wiederaufzunehmen. Einen konkreten Ausblick auf die erwartete Geschäftsentwicklung, das endgültige Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2020 sowie den Dividendenvorschlag gibt das Unternehmen am 24. März 2021 bekannt.

Redaktionshinweis: Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.

Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich Rational dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern geleisteten Arbeit.

Sprache: Deutsch Unternehmen: RATIONAL AG Siegfried-Meister-Straße 1 86899 Landsberg am Lech Deutschland Telefon: 0049 8191 327 2209 Fax: 0049 8191 327 722209 E-Mail: ir@rational-online.com Internet: www.rational-online.com

ISIN: DE0007010803

WKN: 701080 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1165528

