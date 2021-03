Rautenberg Moritz & Co. GmbH: Bei Rautenberg Moritz & Co. rückt Gero Steinröder in die Geschäftsführung auf - Führungskreis auf vier Managing Partner ausgebaut

Pressemitteilung

Bei Rautenberg Moritz & Co. rückt Gero Steinröder in die Geschäftsführung auf - Führungskreis auf vier Managing Partner ausgebaut

Düsseldorf/Frankfurt, 30. März 2021 - Sechs Jahre nach seinem Einstieg bei der Strategie- und Corporate Finance-Beratung Rautenberg Moritz & Co. ist Gero Steinröder [48] im März in den Kreis der Geschäftsführer aufgenommen worden. Der renommierte Technologieexperte hat besonders die Sektoren digitale Infrastruktur und IT-Services ausgebaut und somit kräftig zum Wachstum des 2014 gegründeten Unternehmens beigetragen.

Gründungspartner Arndt Rautenberg sagte: "Gero Steinröder glänzt nicht nur durch sein exzellentes Fach- und Branchenwissen und seine außerordentliche Kundenorientierung, er ist auch mit seiner Führungskompetenz und Vorbildfunktion Teil unserer Erfolgsgeschichte. Umso mehr freue ich mich, ihn als vierten Managing Partner in unserer Geschäftsführung willkommen zu heißen. Seine neue Rolle ist nicht nur eine konsequente Entscheidung der Gesellschafter, sondern ebenso eine hoch verdiente Beförderung."

Steinröder war 2015 in das Unternehmen eingetreten und im Januar 2019 zum Partner ernannt worden. Seitdem hat er in den Geschäftsfeldern Strategy & Value Creation und M&A Advisory besonders den TMT-Sektor weiter ausgebaut. Zu Gero Steinröders Kunden zählen zahlreiche global tätige Private Equity- und Infrastruktur-Fonds, aber auch namhafte Technologieunternehmen. Steinröder sagte: "Ich bin sehr stolz, dass mich die Gesellschafter in die Geschäftsführung berufen haben. Unser integriertes Geschäftsmodell deckt die gesamte Wertschöpfung rund um eine Transaktion ab, von der Anbahnung über die Durchführung bis hin zu Projekten der operativen Wertsteigerung sowie Vorbereitung des Exits. Dieses integrierte Angebot ist Schlüssel dafür, dass wir bevorzugter Partner von vielen renommierten Kunden geworden sind."

Rautenberg Moritz & Co. ist auch im Krisenjahr 2020 weiter gewachsen und liegt nach Honorarvolumen per Ende des 1. Quartals 2021 um mehr als 40% über dem ebenfalls starken Vorjahresquartal. Das Strategie- und M&A/Corporate Finance-Beratungsunternehmen ist auf das Geschäft mit Finanzinvestoren und mittelständischen Unternehmen fokussiert und begleitet seine Kunden in allen Phasen einer Transaktion. Zum Jahresende soll das Team an den beiden deutschen Standorten Düsseldorf und Frankfurt auf 30 Professionals ausgebaut werden.

Bevor Steinröder 2015 zu Rautenberg Moritz stieß, war er unternehmerisch tätig und gründete zwei Unternehmen. Davor war er für das Technologie-Unternehmen Nokia in Helsinki tätig. Dort verantwortete er das erfolgreiche Wachstum des Bereichs Mobile Internet. Davor arbeitete Steinröder als Strategieberater bei Booz & Company mit Fokus auf Klienten aus den Bereichen Telekommunikation, Medien, Digital und Hightech. Er ist Dipl.- Wirtschaftsingenieur (Karlsruhe) und trägt einen MBA mit Auszeichnung der Kellogg School of Management in Evanston, U.S.A..

Über Rautenberg Moritz & Co.

Rautenberg Moritz & Co. begleitet Finanzinvestoren und ihre Portfoliounternehmen ebenso wie Corporates und Mittelständler in allen Phasen einer Transaktion: von der Anbahnung über die Durchführung bis hin zu Value Creation sowie der Vorbereitung und Begleitung erfolgreicher Verkäufe. Die einzigartige Unterstützung besteht aus zwei zentralen Komponenten - der Beratung in Strategie und Value Creation sowie dem M&A Lead Advisory durch ein außerordentlich erfahrenes und hochkompetentes Team. www.rautenbergmoritz.com

Ihre Ansprechpartner

Arndt Rautenberg Managing Partner Rautenberg Moritz & Co. GmbH Königsallee 61 40215 Düsseldorf rautenberg@rautenbergmoritz.com

Gero Steinröder Managing Partner Rautenberg Moritz & Co. GmbH Königsallee 61 40215 Düsseldorf steinroeder@rautenbergmoritz.com

Rautenberg Moritz & Co. GmbH Königsallee 61 40215 Düsseldorf Deutschland Internet: https://www.rautenbergmoritz.com/de/

