Rautenberg Moritz & Co. verstärkt Partnerkreis mit Boris Herzog und baut Kompetenz in Value Creation weiter aus

Düsseldorf/Frankfurt, 3. Mai 2021: Die Strategie- und Corporate Finance-Beratung Rautenberg Moritz & Co. ernennt mit Boris A. Herzog einen renommierten Experten für Strategie und Value Creation zum Partner. Herzog wird der fünfte Partner der erst vor sieben Jahren gegründeten Beratung, die heute 30 Mitarbeiter beschäftigt. Er ist seit 2014 im Unternehmen tätig und soll den Bereich Strategy & Value Creation weiter ausbauen, der strategische und Finanzinvestoren bei der Diligence sowie der operativen Wertsteigerung im Portfolio unterstützt.

Mit der Berufung von Herzog in den Partnerkreis verstärkt Rautenberg Moritz & Co. sein integriertes Geschäftsmodell weiter. Zuletzt war das Beratungsunternehmen vor allem auf Basis seines Fokus auf transaktionsnahe Dienstleistungen um über 40% im Jahr gewachsen, und auch in Zukunft sollen weitere Impulse aus dem Bereich Strategie und Value Creation kommen. Die Entwicklung der Gesellschaft kommentiert der Gründungspartner Arndt Rautenberg positiv und sagte: "Wir sind glücklich und auch ein wenig stolz, dass wir mit Boris Herzog einen herausragenden Kollegen zum Partner befördern können. Er bringt langjährige strategische sowie operative Erfahrung mit und genießt dank seiner hohen Fachkompetenz einen ausgezeichneten Ruf in der Branche. Er wird unser Geschäft erheblich weiter vorantreiben."

Als neues Mitglied im Führungsteam von Rautenberg Moritz & Co. sieht Boris Herzog signifikantes weiteres Wachstumspotenzial. Er betont den Vorteil des auf Transaktionen fokussierten, integrierten Geschäftsmodells des Unternehmens und sagte: "Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle. Durch unseren integrierten Ansatz mit seiner klaren Ausrichtung auf Value Creation und M&A haben wir gegenüber zahlreichen Markt-begleitern den erheblichen Vorteil, eine Transaktion inhaltlich ebenso wie prozedural vollständig begleiten zu können. Wir decken die gesamte Palette der Beratung ab, von der Anbahnung eines Deals über seine Durchführung bis hin zur operativen Wertsteigerung, der Vorbereitung des Exits und dem Verkaufsprozess selbst."

Boris Herzog, der 2014 als dritter Mitarbeiter zum frisch gegründeten Unternehmen kam, hat seitdem erfolgreich eine Vielzahl von Deals bzw. transaktionsnahen Projekten begleitet - allein im vergangenen Jahr ca. 30, insbesondere in den Sektoren Information Technology und Digital Infrastructure. Gemeinsam mit Arndt Rautenberg und seinen drei weiteren Partnern wird Boris Herzog aus dem Frankfurter Büro über beide Geschäftsfelder des Unternehmens hinweg vor allem die Aktivitäten in den Bereichen Deal Execution / (Vendor-)DDs und Exit Readiness weiter ausbauen.

Über Rautenberg Moritz & Co.

Rautenberg Moritz & Co. begleitet Finanzinvestoren und ihre Portfoliounternehmen ebenso wie Corporates und Mittelständler in allen Phasen einer Transaktion: von der Anbahnung über die Durchführung bis hin zu Value Creation sowie der Vorbereitung und Begleitung erfolgreicher Verkäufe. Die einzigartige Unterstützung besteht aus zwei zentralen Komponenten - der Beratung in Strategie und Value Creation sowie dem M&A Lead Advisory durch ein außerordentlich erfahrenes und hochkompetentes Team. www.rautenbergmoritz.com

Ihre Ansprechpartner

Arndt Rautenberg Managing Partner Rautenberg Moritz & Co. GmbH Königsallee 61 40215 Düsseldorf rautenberg@rautenbergmoritz.com

Boris A. Herzog Partner Rautenberg Moritz & Co. GmbH Eschersheimer Landstraße 14 60322 Frankfurt herzog@rautenbergmoritz.com

