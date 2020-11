DGAP-News: reconcept bietet grüne Geldanlagen mit bis zu 6,75 % p.a. als renditestarke Investments (deutsch)

reconcept bietet grüne Geldanlagen mit bis zu 6,75 % p.a. als renditestarke Investments

11.11.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

reconcept bietet grüne Geldanlagen mit bis zu 6,75 % p.a. als renditestarke Investments - Green Bond I bereits zu 90 % platziert - Klimaschutzbeitrag: rd. 40.000 Tonnen CO2-Ersparnis allein 2019 - Performance aufgelöster reconcept-Kapitalanlagen: Ø 4,64 % p.a.

Hamburg, 11. November 2020. Die reconcept Gruppe, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, bietet Anlegern über grüne Anleihen aktuell zwei zinsstarke Alternativen im derzeitigen allgemeinen Null- und Niedrigzinsumfeld. Investoren haben die Wahl zwischen der depotfähigen und über die Börse handelbaren Unternehmensanleihe reconcept Green Bond I (6,75 % Zins p.a. für 5 Jahre, bereits zu rund 90 % platziert) sowie der RE14 Multi Asset-Anleihe (4,5 % p.a. für 4 Jahre, bereits zu rund 50 % platziert).

"Mit unseren grünen Kapitalanlagen bieten wir Anlegern seit jeher ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle, attraktive Investitionsmöglichkeiten an. Daher freuen wir uns sehr über das anhaltend große Investoreninteresse. Aktuell gilt das speziell für unseren reconcept Green Bond I, von dem aktuell nur noch rund 10 % des Volumens für Investoren zur Zeichnung zur Verfügung stehen. Das bisherige Platzierungsergebnis von 90 % ist im aktuellen Kapitalmarktumfeld keine Selbstverständlichkeit, sondern vielmehr ein großer Vertrauensbeweis unserer Anleger - ebenso wie die sehr erfreuliche und stabile Kursentwicklung des Green Bond I", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe.

Mit dem reconcept Green Bond I investieren Anleger mittelbar in die internationale Projektentwicklung von reconcept - u. a. in Kanada. Dort kommt noch in diesem Jahr das neuartige Gezeitenkraft-Projekt "FORCE 1" zum Einsatz. Die schwimmenden Gezeitenströmungsanlagen gelten technologisch als führend, an "FORCE 2" arbeiten die Energiespezialisten bereits. Den Auftakt in "Meeresenergie" finanzierte reconcept gemeinsam mit rund 250 Anlegerinnen und Anlegern. Das Investment überzeugte auch die Finanzfachpresse: Der RE13 Meeresenergie Bay of Fundy ist für die diesjährigen Financial Advisors Awards des Fachmagazins Cash., eine renommierte Produktauszeichnung in der Finanzdienstleistungsbranche, in der Kategorie "Vermögensanlagen/Direktinvestments" nominiert.

Die RE14 Multi Asset-Anleihe bietet Investoren ein weiteres fest verzinstes, grünes Investment: Die Anleihe streut ihre Investitionen über mehrere Projekte aus den Bereichen Wind- und Solarkraft in Europa. Ein Initialportfolio wurde bereits aufgebaut. Die Anlagen erwirtschaften garantierte Einnahmen für jeweils 20 Jahre seit Inbetriebnahme.

In ihrem jüngsten Performancebericht dokumentiert reconcept den Erfolg ihrer grünen Kapitalanlagen. Bis dato aufgelöste reconcept-Investments generierten für Anleger eine durchschnittliche Rendite von 4,64 % vor Steuern jährlich. Darüber hinaus ersparen die von reconcept im Asset Management gehaltenen Windenergieanlagen der Umwelt Tausende Tonnen von Treibhausgasemissionen - allein im Jahr 2019 rund 40.000 Tonnen CO2. Dies entspricht einem CO2-Fußabdruck von 5.000 Deutschen.

Über reconcept Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Gemeinsam mit mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept mehr als 230 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 370 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 515 Mio. Euro.

Pressekontakt reconcept. Green Global Investments Christiane Pieper Telefon: 040 - 325 21 65 27 | Fax: 040 - 325 21 65 69 E-Mail: christiane.pieper@reconcept.de | www.reconcept.de

Finanzpressekontakt Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair, Linh Chung Telefon: 089 - 889 69 06 25 | Fax: 089 - 889 69 06 66 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de | www.better-orange.de

Risikohinweis Bitte beachten Sie: Die reconcept Gruppe bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind eine unverbindliche und nicht vollständige Kurzinformation. Sie stellt kein Angebot zur Zeichnung der RE14 Multi Asset-Anleihe oder des reconcept Green Bond I dar und ersetzt keinen Verkaufs- bzw. Wertpapierprospekt. Der Erwerb der Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Eine ausführliche Erläuterung der wesentlichen und tatsächlichen Risiken im Zusammenhang mit dargestellten Vermögensanlagen finden Sie im jeweiligen Verkaufs- bzw. Wertpapierprospekt, auf deren Basis eine Investitionsentscheidung ausschließlich erfolgen kann. Diese sind auf der Website www.reconcept.de veröffentlicht und werden auch in gedruckter Form bei der reconcept consulting GmbH, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg, zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten.

