DGAP-News: reconcept erhält Zertifizierung als klimaneutraler Asset Manager (deutsch)

reconcept erhält Zertifizierung als klimaneutraler Asset Manager

Hamburg, 25. Oktober 2021. Die reconcept GmbH, Asset Manager und Projektentwickler Erneuerbarer Energien, beweist einmal mehr, dass Nachhaltigkeit ein Teil ihrer Unternehmens-DNA ist. Dies zeigt sich im Vertrieb ausschließlich klimapositiver Anlageprodukte und genauso im Bestreben, als Unternehmen kontinuierlich CO2 zu reduzieren und zu vermeiden. Um den konkreten Einsatz für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" sowie "Moor Futures (R)" aus. Im Ergebnis wurde reconcept von den Experten von CO2-positiv! für 2020 und nachträglich für 2019 als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.

Konkret werden Klima-Projekte in Deutschland sowie in Indonesien zur Wiedervernässung von Mooren unterstützt. Moore sind die größten sowie effektivsten Kohlenstoffspeicher auf der Erde und speichern doppelt so viel CO2 in ihren Torfen wie in den Wäldern weltweit enthalten ist. Bereits seit 2019 kooperiert reconcept darüber hinaus mit der Klimapatenschaft Hamburg und lässt für jede Zeichnung einer reconcept-Anleihe im Hamburger Forst Klövensteen einen Laubbaum pflanzen. Auch dieses Jahr wird das reconcept-Team zusammen mit interessierten Kunden und Geschäftspartnern selber zum Spaten greifen, wenn es am 5. November 2021 auf Einladung der Klimapatenschaft Hamburg heißt: "Wir pflanzen Trinkwasser - Machen Sie mit!" Zudem ist reconcept Fördermitglied im Forum Nachhaltige Geldanlage (FNG) sowie von ökofinanz-21 e.V.

Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH: "Wir freuen uns, dass wir als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert wurden. Damit unterstreichen wir, dass Nachhaltigkeit für uns nichts Neues, sondern Auftrag und Selbstverständnis seit über 20 Jahren ist. Wir ermöglichen Impact Investing als Antwort auf die großen Herausforderungen des Klimawandels - und die Nachfrage der Investoren ist ungebrochen groß. Unsere grünen Geldanlagen erwirtschaften eine solide finanzielle Rendite für unsere Anlegerinnen und Anleger und erzielen gleichzeitig messbare, positive Auswirkungen auf die Umwelt sowie unsere Gesellschaft. Die von uns betreuten Wind- und Solarparks haben der Umwelt allein 2020 rund 54.000 Tonnen CO2-Emissionen erspart."

Über reconcept Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung (sowohl in Eigenregie als auch über Joint-Ventures mit etablierten Entwicklungspartnern) hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Erneuerbaren-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 12.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. Euro. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.

Über den Zertifizierer CO2 positiv! Die Nachhaltigkeitsberatung CO2-positiv! unterstützt Unternehmen bedarfsorientiert und zielgerichtet bei der Umsetzung einer Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie. Gemeinsam mit innovativen und starken Kooperationspartnern bietet CO2-positiv! individuelle Beratung, kundenorientierte Lösungen und persönlichen Support rund um die Themen CO2-Bilanzierung, Klimastrategien, CO2-Ausgleich und Kommunikation.

Pressekontakt Christiane Pieper reconcept GmbH 040/3252165-27 christiane.pieper@reconcept.de

