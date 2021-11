DGAP-News: reconcept erwirbt Onshore-Windpark in Baden-Württemberg (deutsch)

reconcept erwirbt Onshore-Windpark in Baden-Württemberg

reconcept erwirbt Onshore-Windpark in Baden-Württemberg

Hamburg, 23. November 2021. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, hat ihr Portfolio um einen weiteren deutschen Onshore-Windpark erweitert. Der 9-Megawatt-Windpark befindet sich in Baden-Württemberg nahe der Stadt Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen. Der Standort gilt mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von sechs Metern/Sekunde als windreich.

Die drei 3-MW-Windenergieanlagen vom Typ Vensys liefern bereits seit 2017 Windstrom und versorgen rechnerisch rund 6.000 Haushalte mit sauberer Energie. Im Jahr 2020 produzierte der Windpark 20,5 Mio. Kilowattstunden, wodurch rund 14.000 Tonnen CO2 eingespart werden konnten.

Die Windkraftanlagen bilden mit einer Nabenhöhe von 140 Metern und einer Gesamthöhe von 200 Metern den aktuell größten und leistungsstärksten Windpark in der Region Bodensee-Oberschwaben. Ein Vollwartungsvertrag über eine 15-jährige Laufzeit sichert eine technische Verfügbarkeit durch den Hersteller von mindestens 97 Prozent. Der generierte Windstrom wird sowohl über einen EEG-Tarif als auch über eine Direktvermarktung vergütet. Vertraglich gesichert werden konnte so eine vergleichsweise hohe Vergütung von 8,515 Cent/kWh bis Ende 2025.

"Der neue Windpark passt dank seiner stabilen Erträge hervorragend in unser grünes Portfolio", erklärt reconcept-Geschäftsführer Karsten Reetz.

Eckdaten zum Windpark Standort Baden-Württemberg/Pfullendorf Inbetriebnahme 2017 Windkraftanlagen 3 WEA Anlagentyp Vensys 120-3.0 Nabenhöhe 140 m Rotordurchmesser 120 m

Über reconcept Als mittelständisches Unternehmen hat reconcept schon früh die Bedeutung der Erneuerbaren Energien und deren Chancen aus Investorensicht erkannt hat. Seit einem knappen Vierteljahrhundert verfolgt das Unternehmen ein grünes Geschäftsmodell. reconcept konzipiert und managt grüne Geldanlagen seit 1998. Gleichzeitig entwickeln, bauen und betreiben die Energie-Experten Wind- und Solarenergieanlagen sowie Wasser- und Gezeitenkraftanlagen - teils in Eigenregie und teils in Kooperation mit erfahrenen Partnern. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.

reconcept Eckdaten Stichtagsbetrachtung zum 31.12.2020 Gegründet 1998 Grüne Geldanlagen 49 Leistung installiert 376 MW EE-Anlagen finanziert Rd. 240 CO2-Ersparnis/Jahr Rd. 54.000 Tonnen Investitionsvolumen rd. 544 Mio. Euro Eigenkapitalvolumen (platziert bei Anlegern) rd. 211 Mio. Euro

Pressekontakt reconcept. Green Global Investments Christiane Pieper Telefon 040 - 325 21 65 27 | Fax 040 - 325 21 65 69 E-Mail: christiane.pieper@reconcept.de | www.reconcept.de

