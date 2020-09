DGAP-News: reconcept GmbH mit positiver Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2020 (deutsch)

reconcept GmbH mit positiver Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2020

reconcept GmbH mit positiver Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2020

Hamburg, 28. September 2020. Die reconcept GmbH blickt auf eine positive Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten 2020 zurück. Beide Säulen des erfolgreichen Geschäftsmodells als Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien konnten zu der positiven Entwicklung beitragen. So hat reconcept in der Berichtsperiode jeweils zwei neue grüne Kapitalanlageprodukte konzipiert und erfolgreich platziert. In der Projektentwicklung konnten sämtliche wichtigen Meilensteine, insbesondere in Finnland, erreicht werden. Zusätzlich wurde zur weiteren Wachstumsfinanzierung mit großem Erfolg die Emission des börsennotierten Green Bond I gestartet. Insgesamt erzielte die reconcept GmbH im 1. Halbjahr 2020 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von TEUR 1.346 sowie einen Halbjahresüberschuss von TEUR 761. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2020 bei 18 %.

"Die ersten sechs Monate 2020 verliefen für uns sehr positiv. Das zeigt sich nicht nur in unseren Finanzkennzahlen, sondern auch in der Stromproduktion der von uns betreuten Wind- und Solarparks, die im 1. Halbjahr rund 14 % über Plan lagen", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. "Ebenfalls sehr erfreulich ist das anhaltend hohe Interesse der Investoren an unseren grünen Kapitalanlagen. So konnten wir im 1. Halbjahr 2020 beispielsweise eine erste Tranche der "RE14 Multi Asset-Anleihe" im Volumen von 4,5 Mio. Euro und den "RE13 Meeresenergie Bay of Fundy" vollständig im Volumen von rund 6,2 Mio. kanadischen Dollar platzieren."

Auch der börsennotierte reconcept Green Bond I ( ISIN: DE000A289R82 ) verzeichnet unverändert ein sehr reges Investoreninteresse. Das aktuelle Platzierungsvolumen beträgt bereits 6,7 Mio. Euro. Zeichnungen sind weiterhin über die reconcept GmbH unter www.reconcept.de/ir möglich.

Hinweis: Die reconcept GmbH weist 2020 erstmals Halbjahreszahlen aus. Dementsprechend liegen keine Werte für die Vergleichsperiode 2019 vor. Der Halbjahresbericht 2020 der reconcept GmbH steht online unter www.reconcept.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

Finanzpressekontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de

Investorenkontakt: Bernd Prigge reconcept GmbH 040/3252165-31 bernd.prigge@reconcept.de

