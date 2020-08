DGAP-News: reconcept Green Bond I bereits im Volumen von 5,25 Mio. Euro platziert (deutsch)

reconcept Green Bond I bereits im Volumen von 5,25 Mio. Euro platziert

^ DGAP-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleihe reconcept Green Bond I bereits im Volumen von 5,25 Mio. Euro platziert

25.08.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

reconcept Green Bond I bereits im Volumen von 5,25 Mio. Euro platziert

Hamburg, 25. August 2020. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, verzeichnet einen sehr erfreulichen Platzierungsstart für den reconcept Green Bond I. Zum Valutatag, den 24. August 2020, wurden bereits 5,25 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse, das am 20. August 2020 um 12 Uhr endete, sowie über die reconcept GmbH (www.reconcept.de/ir) und über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen/reconceptanleihe) erfolgreich platziert. Weitere Zeichnungen privater wie auch institutioneller Investoren sind über die reconcept GmbH und über Econeers noch bis zum 15. Juni 2021 möglich.

"Sowohl private als auch institutionelle Investoren setzen verstärkt auf Green Bonds und werden so aktiver Teil des Wandels zu einer grünen Wirtschaft. Dieser nachhaltige Trend spiegelt sich auch in unserem äußerst positiven Auftaktergebnis eindeutig wider", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. "Dass wir in den ersten zwei Monaten des Angebotszeitraums bereits 52,5 % des Gesamtvolumens platzieren konnten, stimmt uns sehr zuversichtlich für den weiteren Verlauf. Sehr erfreulich sind auch das Investment des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und das Ergebnis des KFM-Mittelstandsanleihen-Barometers von 3,5 Sternen, wodurch unser reconcept Green Bond I als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" eingeschätzt wird."

Mit dem Emissionserlös sollen Investitionen der reconcept Gruppe und zugehöriger Projektgesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien vornehmlich in Kanada und Finnland finanziert sowie maximal zu 50 % bisherige externe Finanzierungen abgelöst oder diese innerhalb der reconcept Gruppe umfinanziert werden. Darüber hinaus ist geplant, die Projektplanung im Windenergiebereich auch auf andere Länder Skandinaviens und des Baltikums sowie im Photovoltaikbereich auf Zypern auszuweiten. Die Projektentwicklung im Bereich der Meeresenergie soll neben dem großen Wachstumspotenzial in Kanada insbesondere in der Region Südostasien ausgebaut werden.

Der reconcept Green Bond I wurde am 24. August 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Eckdaten des reconcept Green Bond I

Emittentin reconcept GmbH Volumen Bis zu 10 Mio. Euro Ausstehendes 5,25 Mio. Euro Volumen ISIN/WKN DE000A289R82/A289R8 Kupon 6,75 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist: 22. Juni 2020 bis 15. Juni 2021: Zeichnung über www.reconcept.de/ir und www.econeers.de/investmentchancen/reconceptanleihe möglich (vorzeitige Schließung vorbehalten) Valuta 24. August 2020 Laufzeit 5 Jahre: 24. August 2020 bis 24. August 2025 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 24. Februar und 24. August eines jeden Jahres (erstmals 2021) Rückzahlungster- 24. August 2025 min Rückzahlungsbe- 100 % trag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündi- - Ab 24. August 2023 zu 103 % des Nennbetrags - Ab gungsrechte der 24. August 2024 zu 102 % des Nennbetrags Emittentin Kündigungsrech- - Kontrollwechsel - Drittverzug - te der Negativverpflichtung auf Anleihegläubi- Kapitalmarktverbindlichkeiten - ger und Ausschüttungsbegrenzung auf 35 % des Bilanzgewinns - Covenants Transparenzverpflichtung Anwendbares Deutsches Recht Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Lewisfield Deutschland GmbH Advisor

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

Finanzpressekontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de

Investorenkontakt: Bernd Prigge reconcept GmbH 040/3252165-31 bernd.prigge@reconcept.de

25.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1122613 25.08.2020

°