DGAP-News: reconcept Green Bond I erreicht geplantes Platzierungsvolumen von 10 Mio. Euro - Folgeanlageprodukt &

reconcept Green Bond I erreicht geplantes Platzierungsvolumen von 10 Mio. Euro - Folgeanlageprodukt „RE15 EnergieZins 2025' bietet Zinssatz von 4 % p.a. mit Inflationsschutz

^ DGAP-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleihe reconcept Green Bond I erreicht geplantes Platzierungsvolumen von 10 Mio. Euro - Folgeanlageprodukt 'RE15 EnergieZins 2025' bietet Zinssatz von 4 % p.a. mit Inflationsschutz

11.01.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

reconcept Green Bond I erreicht geplantes Platzierungsvolumen von 10 Mio. Euro - Folgeanlageprodukt "RE15 EnergieZins 2025" bietet Zinssatz von 4 % p.a. mit Inflationsschutz

Hamburg, 11. Januar 2021. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, hat die Emission ihres reconcept Green Bond I ( ISIN: DE000A289R82 ) erfolgreich abgeschlossen. Mit 10 Mio. Euro wurde nun das maximale Volumen platziert. Das Wertpapier bietet über die Laufzeit von 5 Jahren eine Verzinsung von 6,75 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung und ist im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) handelbar.

Mit dem Emissionserlös soll das erfolgreiche Wachstum der reconcept Gruppe nochmals beschleunigt werden. So ist der Ausbau des Projektentwicklungsgeschäfts geplant, u. a. im Bereich der Windenergie in Finnland sowie im Bereich der Entwicklung umweltfreundlicher, da schwimmender Gezeitenkraftanlagen in Kanada.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH: "Das erfreulich hohe Interesse bei privaten wie institutionellen Investoren an unserem reconcept Green Bond I bestätigt einmal mehr, wie attraktiv der Markt nachhaltiger Geldanlagen ist. Auch im aktuellen Kapitalmarktumfeld wächst die Nachfrage nach grünen Anleihen dynamisch weiter. Insbesondere Erneuerbare Energien bleiben ein Wachstumsmarkt mit sehr soliden Renditechancen, die wir unseren Investoren weiterhin über grüne Anleihen anbieten. Neu aufgelegt haben wir hierfür den inflationsgeschützten ,RE15 EnergieZins 2025'."

Die neue Vermögensanlage "RE15 EnergieZins 2025" ist mit 4 % p.a. über rund 5 Jahre bis Ende Dezember 2025 verzinst. Zusätzlich erhöht sich der Zinsanspruch jährlich um die jeweilige Inflationsrate. Das Anleihekapital fließt in den Expansionskurs der reconcept Gruppe und damit mittelbar in die Entwicklung von ErneuerbareEnergienAnlagen sowie in die Auflage neuer grüner Geldanlagen.

Eckdaten des reconcept Green Bond I

Emittentin reconcept GmbH Volumen Bis zu 10 Mio. Euro Platziertes 10 Mio. Euro Volumen ISIN / WKN DE000A289R82 / A289R8 Kupon 6,75 % p.a. Ausgabepreis / 100 % / 1.000 Euro Stückelung Laufzeit 5 Jahre: 24. August 2020 bis 24. August 2025 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 24. Februar und 24. August eines jeden Jahres (erstmals 2021) Rückzahlungs- 24. August 2025 / 100 % termin / -betrag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Lewisfield Deutschland GmbH Advisor

Eckdaten des "RE15 EnergieZins 2025"

Emittentin reconcept 15 EnergieZins 2025 GmbH & Co. KG Art der Nachrangige Namensschuldverschreibung Kapitalanlage Volumen Bis zu 10 Mio. Euro Verzinsung 4 % p.a., jährlich ausgezahlt (erstmals 2022) Inflationsschutz Zinserhöhung jährlich gemäß Verbraucherpreisindex in Deutschland Mindestzeichnung 5.000 Euro, kein Agio Laufzeit Rd. 5 Jahre bis 31. Dezember 2025 Rückzahlungstermin / 31. März 2026 / 100 % -betrag

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder Vermögensanlagen. Die Wertpapiere und Vermögensanlagen, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgte kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Kapitalanlagen nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Kapitalanlagen sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere bzw. Vermögensanlagen erstellten Prospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de bzw. www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

Über reconcept: Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Gemeinsam mit mehr als 11.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 376 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. Euro.

Finanzpressekontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de

Investorenkontakt: Bernd Prigge reconcept GmbH 040/3252165-31 bernd.prigge@reconcept.de

11.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1159558 11.01.2021

°