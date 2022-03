DGAP-News: reconcept: Weiterhin plangemäßer Geschäftsverlauf und pünktliche Zinszahlung für 6,75 % Green Bond I (deutsch)

reconcept: Weiterhin plangemäßer Geschäftsverlauf und pünktliche Zinszahlung für 6,75 % Green Bond I

reconcept: Weiterhin plangemäßer Geschäftsverlauf und pünktliche Zinszahlung für 6,75 % Green Bond I

* Weitere Auszahlungen für grüne Geldanlagen erfolgen im März 2022

* Green Bond II auf Basis aktueller Reservierungen vollständig platziert

Hamburg, 10. März 2022. Die Anleger der reconcept Gruppe profitieren weiterhin plangemäß von ihren klimapositiven Kapitalanlagen. So wurde jüngst am 24. Februar 2022 der halbjährliche Zins für den 6,75 % reconcept Green Bond I pünktlich ausgezahlt. Im März 2022 werden plangemäß weitere Auszahlungen für festverzinsliche Anleihen und Beteiligungen der reconcept Gruppe erfolgen. Dazu gehören der RE12 EnergieZins 2022, der RE13 Meeresenergie Bay of Fundy, der RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II sowie insbesondere der RE15 EnergieZins 2025. Bei dieser grünen, inflationsgeschützten RE15-Anleihe werden die Anleger für das Jahr 2021 neben dem jährlichen Zins von 4 % p.a. zusätzlich eine Auszahlung von 3,1 % als Ausgleich für die Teuerungsrate erhalten.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: "Wir konnten die reconcept Gruppe auch in diesem turbulenten sowie teils dramatischen Umfeld voll auf Kurs halten und uns plangemäß entwickeln. Natürlich gilt das auch für die Zinszahlungen an unsere nachhaltig investierenden Anleger. Gleichzeitig wollen wir die Chancen in diesem sich so dynamisch verändernden Umfeld optimal nutzen und werden deshalb weitere attraktive Anleihen und Beteiligungen emittieren."

Neben den bereits platzierten grünen Kapitalanlagen entwickelt sich auch die Nachfrage nach den aktuell angebotenen Wertpapieren der reconcept Gruppe sehr erfreulich. Nachdem schon der reconcept Green Bond I vollständig platziert und erfolgreich aufgestockt wurde, zeichnet sich beim reconcept Green Bond II ( ISIN: DE000A3E5WT0 ) eine vergleichbar positive Entwicklung ab. Auf Basis der bisherigen Platzierungserfolge sowie der aktuell zusätzlich vorliegenden Reservierungen zum Kurs von 100 % ist das bereits aufgestockte Volumen von bis zu 17,5 Mio. Euro vollständig platziert. Ebenfalls positiv gestaltet sich der Platzierungsauftakt für den reconcept Green Energy Asset Bond II (ISIN: DE000A3MQQJ0). Die 4,25 % Projektanleihe im Volumen von bis zu 9 Mio. Euro dient dem Erwerb und Betrieb des Windparks Hilpensberg, der bereits seit 2017 Ökostrom für rund 6.900 Haushalte in Baden-Württemberg liefert. Die Anleihe kann weiterhin über www.reconcept.de/ir gezeichnet werden.

Finanzpressekontakt Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de

Investorenkontakt Bernd Prigge reconcept GmbH 040/3252165-31 bernd.prigge@reconcept.de

Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

Sprache: Deutsch Unternehmen: reconcept GmbH ABC-Straße 45 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 325 21 650 E-Mail: info@reconcept.de Internet: www.reconcept.de

ISIN: DE000A289R82

WKN: A289R8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 1298911

