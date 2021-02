DGAP-News: Regenbogen AG: Dritter Standort auf Rügen: Regenbogen AG ubernimmt Campingplatz in Suhrendorf (deutsch)

Regenbogen AG: Dritter Standort auf Rügen: Regenbogen AG ubernimmt Campingplatz in Suhrendorf

Dritter Standort auf Rügen: Regenbogen AG ubernimmt Campingplatz in Suhrendorf

Kiel, 5. Februar 2021 - Die Regenbogen AG ( ISIN DE0008009564 ) baut ihr Angebot direkt an der Ostsee mit dem Erwerb des Ostseecamp Suhrendorf auf Rügen weiter aus - für Regenbogen nun die dritte Ferienanlage auf der sonnigen Ostseeinsel und Nummer 15 in Deutschland insgesamt. Das Ostseecamp Suhrendorf liegt inmitten des Nationalparks "Vorpommersche Boddenlandschaft" und gilt durch die flachen Gewässer des anliegenden Schaproder Boddens als wahres Surf- und Kiteparadies. Die Übernahme wird rechtzeitig zum Saisonstart 2021 vollzogen sein.

"Über eine weitere Anlage mit Meerblick in Mecklenburg-Vorpommern freuen wir uns natürlich sehr", kommentiert Rüdiger Voßhall, Vorstand des Kieler Unternehmens und zu-ständig für den Kauf neuer Anlagen, den Neuzugang. "Auch unsere surfenden Gäste wird dieser Platz besonders freuen. Zugleich ergeben sich durch die Nähe zu unseren Anlagen in Göhren und Dranske für uns natürlich auch hervorragende Synergieeffekte", erläutert Voßhall weiter. Beziehungen zu Lieferanten, das Thema Personal-Akquise oder das Eingehen auf Wünsche der Gäste ist mit zwei weiteren Plätzen in der Umgebung viel einfacher. Mit zwölf Hektar für rund 250 touristische Stellplätze, 50 Mobilheime und 160 Dauercamperparzellen ist der Platz vergleichsweise nicht so groß wie auf anderen Regenbogen-Anlagen, durch das vorhandene Angebot dafür aber genauso attraktiv. Kinderanimation, Einkaufsmöglichkeiten, Fahrradverleih, ein Restaurant, Außenküchen und eine Surfschule bieten alles, was UrlauberInnen für die naturnahe Erholung brauchen.

Uber die Regenbogen AG Das 1991 gegründete Kieler Unternehmen betreibt Ferienanlagen - vom urigen Campingplatz bis zur clubähnlichen Anlage mit Ferienhäusern und Wellnessbereichen. Für die Orientierung der Gäste gibt es das Regenbogen Sonnensystem. Eine Regenbogen Ferienanlage mit sechs Sonnen bietet mehr Komfort als ein Campingplatz mit nur zwei Sonnen. Während sich die Anlagen stark unterscheiden, ist der Anspruch an das Produkt überall der gleiche: wundervolle Erinnerungen für die Gäste. Die Regenbogen AG ist mit derzeit 15 Ferienanlagen einer der umsatzstärksten Anbieter für Campingurlaub in Deutschland. Mehr auf www.regenbogen.ag

Kontakt Patrick Voßhall Leiter Investor Relations Kaistraße 101 24114 Kiel Tel.: 0431/237230 E-Mail: investorrelations@regenbogen.ag Web: www.regenbogen.ag

