Kiel, 6. August 2020 - Die Regenbogen AG ( ISIN DE0008009564 ) baut ihr Angebot an naturnahen Ferienanlagen weiter aus. Zum 1. November 2020 ubernimmt das Unternehmen mit Hauptsitz in Kiel den Kur- und Campingpark in Bad Gandersheim.

"Mit Regenbogen Bad Harzburg haben wir bereits eine Ferienanlage im Harz. Der Tourismus in der Region entwickelt sich positiv und die Region hat ein gutes Konzept fur die Zukunft. Das zeigt sich auch in den steigenden Übernachtungszahlen. Unser Ziel ist es, unsere Aktivitäten in der Region zu erweitern. Mit Bad Gandersheim haben wir eine Anlage gefunden, die hervorragend zum Regenbogen Produktportfolio passt", erklärt Rüdiger Voßhall, Vorstand der Regenbogen AG.

Die neue Regenbogen Ferienanlage Bad Gandersheim erstreckt sich auf einer Flache von knapp 10 Hektar. Die Anlage verfugt uber 200 Touristen- und knapp 60 Dauercamperstellplatze sowie sechs gemütliche Schlafhütten, zwei Ferienwohnungen und ein Familienzimmer. Ein Highlight ist der Naturbadesee im vorderen Platzbereich. Zudem stehen Gasten der Anlage und Tagesgasten aus der Region ein Restaurant und ein Veranstaltungsraum für bis zu 120 Personen zur Verfügung.

Gemeinsam mit der Part AG, einem erfolgreichen Projektentwickler und Immobilieninvestor aus Bad Gandersheim, will die Regenbogen AG den Campingplatz in eine moderne Ferienanlage umbauen. Investiert wird in feste moderne Unterkünfte, Sanitärgebäude und in die weitere Infrastruktur. Die Investitionen sollen bis zum Beginn der niedersächsischen Landesgartenschau Mitte April 2022 abgeschlossen sein. Der Bebauungsplan für das Projekt ist bereits in Arbeit. "Die Landesgartenschau ist ein Besuchermagnet und wird viele Übernachtungsgäste in die Region ziehen. Gemeinsam mit der Regenbogen AG werden wir die Ferienanlage bis zu diesem Großereignis fertigstellen", erläutert Dr. Gisbert Vogt, Aufsichtsrat der Part AG.

Uber die Regenbogen AG Mit einem breiten Angebot hat sich das 1991 gegrundete Unternehmen mit Hauptsitz in Kiel zu Deutschlands Marktfuhrer fur gehobene Camping- und Ferienanlagen entwickelt. Ob im Zelt, Wohnwagen oder in einem Ferienhaus: Mehr als 700.000 Ubernachtungen jahrlich registriert die Regenbogen AG allein auf den Ferienanlagen an der Ostsee. Ihrem Ruf als Trendsetter wird Regenbogen mit Angeboten wie Kinderanimation und kulinarischen Events ebenso gerecht, wie mit gehobener Gastronomie, Wellness-Bereichen und Privatbadezimmern fur Camping-Gaste. Mehr auf www.regenbogen.ag

