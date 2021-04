DGAP-News: Relaunch der Marke aifinyo: Wachstumsunternehmen im Fokus (deutsch)

Relaunch der Marke aifinyo: Wachstumsunternehmen im Fokus

* Neuer Markenauftritt unterstreicht Positionierung als Experte für Technologie- und Finanzierungslösungen im B2B-Markt

Dresden, 19. April 2021 - Die Marke aifinyo stellt sich neu auf, um sich noch klarer als Technologie-Unternehmen mit ineinandergreifenden, alternativen Liquiditäts- und Finanzierungslösungen für Wachstumsunternehmen, Startups und Freiberufler*innen zu positionieren.

Mit dem neuen Markenclaim 'Smart finance for your business" wird der praktische Nutzen der Produkte für die Kunden auf den ersten Blick deutlich und ein noch besseres Verständnis für die Marke geschaffen. Mit dem neuen Corporate Design unterstreicht das Unternehmen die eigene Vision und Positionierung, Unternehmen im Wachstum voranzubringen und erfolgreich zu machen.

Die Markenpositionierung, das Corporate Design und die neue Website wurden gemeinsam mit der Design- und Innovations-Agentur think moto aus Berlin entwickelt. Dabei wurden insbesondere die Kundenzielgruppen berücksichtigt, die in den neuen Bilderwelten reflektieren werden.

'Wir sind mit unserem digitalen Angebot an smarten Finanzierungslösungen sehr gut aufgestellt und blicken äußerst optimistisch in die Zukunft.", so Stefan Kempf, Vorstand und Co-Gründer der aifinyo AG. 'aifinyo ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat sich rasant weiterentwickelt, dem trägt nun auch unser neuer Markenauftritt Rechnung."

Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden.

Die Aktien der aifinyo AG sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt.

Verantwortlich

aifinyo AG, John Alexander Rehmann (CMO) Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de

