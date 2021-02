Relief berichtet: NeuroRx gab bekannt, dass RLF-100(TM) bei Patienten mit kritischer Covid-19 und High Flow Sauerstofftherapie am Tag 28 eine um zehn Tage beschleunigte Genesung nach Atemversagen zeigte

24.02.2021 / 07:00

Relief berichtet, dass NeuroRx bekannt gegeben hat, dass RLF-100(TM) (Aviptadil) bei Patienten mit kritischer Covid-19, die mit High Flow Sauerstofftherapie behandelt wurden, am 28-Tage-Zwischenendpunkt erfolgreich eine um zehn Tage beschleunigte Genesung nach Atemversagen gezeigt hat

Genf, Schweiz, 24. Februar 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF,

OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit seinem Leitwirkstoffkandidaten RLF-100(TM) (Aviptadil) in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, gibt bekannt, dass NeuroRx, Inc. Daten aus der Phase-2b/3-Studie mit RLF-100(TM) zur Behandlung von Atemversagen bei kritisch erkrankten COVID-19-Patienten veröffentlicht hat. NeuroRx ist allein verantwortlich für die klinische Entwicklung und die Einreichung von Zulassungsanträgen im Zusammenhang mit RLF-100(TM) in den USA.

Die entsprechende, von NeuroRx veröffentlichte Pressemitteilung finden Sie hier.

ÜBER RELIEF

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von natürlich vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen Möglichkeiten zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100(TM) (Aviptadil) wird in der späten Phase der Entwicklung in zwei Placebo-kontrollierten US-Studien zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen getestet. Relief besitzt Patente in den USA und mehreren anderen Ländern, die mögliche Formulierungen von RLF-100(TM) abdecken.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt.

www.relieftherapeutics.com

KONTAKT: RELIEF THERAPEUTICS MEDIEN-/INVESTORENANFRAGEN: MC Holding AG Raghuram (Ram) Services AG Anne Hennecke / Selvaraju, Ph.D., MBA Chairman of Brittney Sojeva Tel.: +49 (0) the Board Mail: 211-529-252-14 Mail:[1] [1]contact@relieftherapeutics.com relief@mc-services.eu 1. 1. mailto:%20relief@mc-services.eu mailto:contact@relieftherapeutics. com Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ausdrücklich oder implizit zukunftsgerichtete Aussagen. Die hier angegebenen Ergebnisse können auf die Ergebnisse zukünftiger und größerer klinischer Studien zur Behandlung von Atemversagen aufgrund von COVID-19 oder anderen Atemwegserkrankungen hinweisen oder nicht. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Frage, ob die hier beschriebenen Ergebnisse ausreichend sind, um behördliche Zulassungen für RLF-100(TM) zu erhalten. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG Avenue de Sécheron 15 1202 Genève Schweiz E-Mail: contact@relieftherapeutics.com Internet: https://relieftherapeutics.com

ISIN: CH0100191136 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1170613

1170613 24.02.2021

