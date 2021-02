Relief bestätigt den Beginn der Phase-2/3-Studie mit inhaliertem RLF-100 (TM) (Aviptadil; ZYESAMI (TM)) zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19

* Veröffentlichung der Topline-Ergebnisse der Phase-2b/3-Studie mit RLF-100(TM) als intravenös verabreichte Formulierung werden in diesem Monat erwartet

Genf, Schweiz, 8. Februar 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF,

OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen") bestätigt, dass sein Kooperationspartner NeuroRx, Inc. eine klinische Phase-2/3-Studie zur Untersuchung der Eignung von inhaliertem RLF-100TM (Aviptadil; ZYESAMI(TM)) für die Behandlung von Patienten mit schwerem COVID-19 in Zusammenarbeit mit der "UCI Health der University of California, Irvine" eingeleitet hat. Ziel der vorliegenden Studie ist es herauszufinden, ob RLF-100TM die Wahrscheinlichkeit eines Fortschreitens von COVID-19 zu einer kritischen Form mit Atemversagen, die Haupttodesursache bei COVID-19-infizierten Personen, verringern kann, wenn es in einem früheren (schweren) Stadium von COVID-19 verabreicht wird. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.neurorxpharma.com/press-releases/neurorx-initiates-phase-2-3-study-of-inhaled-zyesami-for-severe-covid-19-with-uci-health/

Darüber hinaus sollen die Topline-Ergebnisse aus der zuvor abgeschlossenen Phase-2b/3-Studie mit RLF-100TM als intravenös verabreichte ("i.v.") Formulierung in diesem Monat veröffentlicht werden. Die statistische Analyse der Daten ist noch nicht abgeschlossen. Relief erwartet, die Topline-Ergebnisse aus dieser Studie zu veröffentlichen, sobald die erforderlichen statistischen Analysen abgeschlossen sind.

ÜBER RELIEF

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von natürlich vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen Möglichkeiten zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100(TM) (Aviptadil) wird in zwei Placebo-kontrollierten US-Phase-2b/3-Studien zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen getestet. Relief besitzt Patente in den USA und mehreren anderen Ländern, die mögliche Formulierungen von RLF-100(TM) abdecken.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt.

KONTAKT RELIEF THERAPEUTICS Holding MEDIENANFRAGEN MC Services AG AG Raghuram (Ram) Selvaraju, Ph.D., Anne Hennecke / Brittney Sojeva MBA Chairman of the Board Mail: Tel.: +49 (0) 211-529-252-14 [1]contact@relieftherapeutics.com Mail:[1] relief@mc-services.eu 1. 1. mailto:contact@relieftherapeutics. mailto:%20relief@mc-services.eu com Disclaimer Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS Holding AG und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich oder implizit zukunftsgerichtete Aussagen. Die hier angegebenen Ergebnisse können auf die Ergebnisse zukünftiger und größerer klinischer Studien für RLF-100 (TM) zur Behandlung von Atemwegserkrankungen hinweisen oder auch nicht. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen und die Erfolge der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

