DGAP-News: Relief ernennt Dr. Taneli Jouhikainen zum Chief Operating Officer (deutsch)

28.05.2021 / 07:00

Genf, Schweiz - 28. Mai 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF,

OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat RLF-100(TM) (Aviptadil) sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute die Ernennung von Taneli Jouhikainen, M.D., MBA, auf die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO) zum 01. June 2021 bekannt. Die Position wurde geschaffen, um Reliefs strategischem Übergang von einem Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung zu einer diversifizierten, vollständig integrierten, produktgetriebenen Organisation Rechnung zu tragen. Dr. Jouhikainen wird alle internen Produktentwicklungen und die Aktivitäten im Bereich des Schutzes geistigen Eigentums überwachen und einen wichtigen Beitrag zur Wachstumsstrategie und zur Unternehmensentwicklung leisten. Er wird für die gesamte Integration neuer Aktivitäten und Programme in Relief verantwortlich sein.

Raghuram (Ram) Selvaraju, Verwaltungsratsvorsitzender von Relief, sagte: "Ich freue mich sehr, Taneli im Relief-Team begrüßen zu dürfen, während wir wichtige Schritte zur Erweiterung unseres Geschäfts unternehmen, einschließlich der Diversifizierung unseres Portfolios mit neuen klinischen Entwicklungsprogrammen sowie Produkten im Markt. Taneli verfügt über eine langjährige Führungserfahrung in der Pharmaindustrie und der Vermarktung von Produkten und kombiniert strategisches Denken mit der Fähigkeit, Geschäftspläne effektiv umzusetzen. Er ist eine starke Ergänzung unseres Managementteams."

Dr. Taneli Jouhikainen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Biowissenschaften. Dr. Jouhikainen kommt von Savara zu Relief, einem an der Nasdaq gelisteten biopharmazeutischen Unternehmen mit Produkten im klinischen Stadium, das sich auf seltene Atemwegserkrankungen konzentriert. Dort war er als Mitgründer und als President & COO tätig. Zuvor war er, zunächst als Leiter der Unternehmensentwicklung und anschließend, bis zur Fusion des Unternehmens mit Nventa Biopharmaceuticals, als CEO bei Akela Pharma Inc. tätig. Das gelistete, spezialisierte Pharmaunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, konzentrierte sich auf Arzneimittel zur Behandlung seltener Erkrankungen ("orphan diseases") und Produkte zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Er war in leitenden Positionen bei unterschiedlichen Life-Science-Unternehmen tätig, darunter LAB International, Inc. und Focus Inhalation Oy. Darüber hinaus war er Leiter der klinischen Entwicklung bei Leiras, einer Tochtergesellschaft der Schering AG. Dr. Jouhikainen ist Arzt, hat an der Universität von Helsinki in Hämatologie und Immunologie promoviert und hält einen MBA von der Helsinki School of Economics.

"Ich bin fasziniert von der Gelegenheit, Relief in dieser entscheidenden Zeit zu unterstützen", sagte Taneli Jouhikainen, M.D., MBA, Chief Operating Officer von Relief. "Ich freue mich darauf, eng mit den anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten und meine Expertise in die Strategie zur Entwicklung des Pharmageschäfts einzubringen, um nicht nur die vielversprechenden laufenden Programme von Relief voranzutreiben, sondern auch neue Produkte und Geschäftsmöglichkeiten einzuführen."

ÜBER RELIEF THERAPEUTICS HOLDING AG

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von Molekülen, die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100(TM) (Aviptadil), eine synthetische Form des Vasoaktiven intestinalen Peptids (VIP), befindet sich in den USA in der späten klinischen Entwicklung zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen. Als Teil seiner Strategie zur Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist eine proprietäre geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol RLF gelistet und wird in den UAG an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.relieftherapeutics.com.

Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS Holding AG und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich oder implizit zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen und die Erfolge der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

