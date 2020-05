Rendity GmbH: Immobilien-Crowdinvestment: Der (kleine) Boom in der Krise - Einladung zum Online-Briefing + PA Platzierung Maurichgasse

Sehr geehrte Damen und Herren, in der Krise sind vergleichsweise sichere Investmentinstrumente gesuchter denn je, wie die außergewöhnlich rasche Platzierung des ersten nach Verhängung der Corona-Beschränkungen gestarteten Rendity-Projekts beweist (siehe untenstehende Presseaussendung Maurichgasse). Auch das große Interesse von Anlegern und Kunden an einer Rendity-Webinar-Reihe zeigt, wie attraktiv gerade Veranlagungsmöglichkeiten in Wohnimmobilien derzeit für private Investoren sind. Aus diesem Grund laden Sie herzlich zu einem speziell für Journalisten konzipierten Teil des Rendity-Webinars, zum

Medien-Webinar "Immobilien-Crowdinvestment - der (kleine) Boom in der Krise" am Dienstag, 12. Mai, 2020, 11 Uhr

* Warum setzen Privatanleger verstärkt auf Crowdinvestments in Immobilien

* Welche Immobilienprojekte bieten trotz der Krise weiter hohe Sicherheit

* Wie werden Projekte auf "Corona-Resistenz" geprüft und worauf sollten Anleger achten

ein. Bitte melden Sie sich per Mail an, wir schicken Ihnen Ihren persönlichen Einwahlcode zu.

Wir freuen uns, Sie demnächst (virtuell) bei uns zu treffen und verbleiben mit besten Grüßen,

PRESSEMITTEILUNG

Starke Nachfrage: Erstes während des Lockdown gestartetes Rendity-Projekt binnen zehn Tagen platziert

* Großes Anlegerinteresse an Investitionen in Wohnimmobilien

* Sicherheit ist derzeit das wichtigste Investmentmotiv

* Aktuell zwei Projekte in Deutschland und eines in Österreich

Wien, 7. 5. 2020 - Die Nachfrage privater Anleger nach Investitionsmöglichkeiten in Wohnimmobilien ist auch in der Coronakrise ungebrochen: Das auf Immobilien spezialisierte Crowdinvestmentunternehmen Rendity konnte das erste Projekt, das erst nach der Verhängung der Corona-Beschränkungen gestartet wurde, vollständig platzieren: Das Finanzierungsvolumen von 900.000 Euro für den Wohnungsneubau Maurichgasse (15 freifinanzierte Eigentumswohnungen, Rendite 6,25 Prozent, Laufzeit 24 Monate) in Wien Donaustadt wurde binnen zehn Tagen vollständig gezeichnet, damit wurde eine deutlich überdurchschnittliche Platzierungsgeschwindigkeit erreicht.

"Das starke Interesse ist einerseits darauf zurückzuführen, dass bei diesem Projekt von der guten Lage über den hohen Vorreservierungsgrad bis zum renommierten Projektentwickler einfach alles perfekt passte, andererseits zeigt es auch das generell starke Interesse privater Anleger, in einer Krisenzeit in Wohnimmobilien zu investieren", erklärt Rendity-Mitgründer Tobias Leodolter. "Investoren suchen nach Alternativen zu den volatilen Wertpapiermärkten und zu Cash-Beständen, die wegen der enormen Neuverschuldung fast aller Staaten ebenfalls Sorgen bereiten. Daher werden Immobilien-Crowdinvestments als die vielleicht attraktivste Möglichkeit angesehen, überschaubares Risiko mit guten Renditen zu verbinden."

Aktuell werden auf der Plattform www.rendity.com drei Projekte zur Zeichnung angeboten: Die vermieteten Bestandsobjekte Wunstorfer Straße in Hannover und Karlstraße in Eisenach mit 4,5 bzw. 4,75 Prozent Jahresrendite aus der Produktschiene Rendity Income sowie das Entwicklungsprojekt Schillerstraße in Wiener Neudorf aus der Produktschiene Rendity Growth mit sieben Prozent Rendite.

Über Rendity: Rendity ermöglicht Online Immobilien-Investments ab EUR500 und bietet Anlegern Immobilienprojekte in urbanen Lagen von renommierten Projektpartnern an. Durch die Digitalisierung des Immobilienmarkts kann einfach und transparent investiert und so zusätzliches Eigenkapital für Immobilienentwickler aufgebracht werden.

